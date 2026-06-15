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मकर राशिफल 15 जून 2026: मकर राशि वालों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा, लेकिन शाम तक मिल सकती है राहत

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today, 15 June 2026, मकर राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 15 जून का दिन कामकाज और जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकता है। रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और शाम तक राहत महसूस हो सकती है। रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

मकर राशिफल 15 जून 2026: मकर राशि वालों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा, लेकिन शाम तक मिल सकती है राहत

Capricorn Horoscope 15 June 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है। सुबह से ही कुछ काम आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक काम खत्म होगा तो दूसरा सामने आ सकता है। ऐसे में दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे सारे काम संभलते नजर आएंगे। आज घर के किसी सदस्य के साथ जरूरी बात हो सकती है। किसी पुराने जानकार का फोन या संदेश भी मिल सकता है। जिन लोगों का कोई काम पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ है, वे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दिनभर भागदौड़ रहेगी, लेकिन शाम तक राहत महसूस हो सकती है।

मकर राशि का लव राशिफल

अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आज साथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। रोजमर्रा की बातें भी आप दोनों के बीच अच्छी चर्चा का विषय बन सकती हैं। अगर किसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से मन में नाराजगी थी तो उसे ज्यादा बढ़ाने से बचें। कई बार छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना ही रिश्ते के लिए अच्छा होता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। फिलहाल किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय समय देना बेहतर रहेगा।

मकर राशि का करियर राशिफल

नौकरी करने वालों के लिए दिन कामकाज में बीत सकता है। ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में काम ज्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाएगा। किसी जरूरी काम को समय पर पूरा करने के बाद राहत महसूस हो सकती है। अगर किसी नए काम या प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा चल रही है तो आज उससे जुड़ी कोई बात आगे बढ़ सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन ठीक है। पुराने ग्राहकों से बातचीत बनी रहेगी। कोई छोटा फायदा भी मन खुश कर सकता है।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों को लेकर दिन ठीक रह सकता है। कमाई और खर्च दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। घर की जरूरतों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अगर किसी भुगतान का इंतजार है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। आज बिना जरूरत के खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज जरूरी है, पहले उसी पर ध्यान दें। आने वाले दिनों को देखते हुए थोड़ी बचत करना भी फायदेमंद रहेगा।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रह सकती है। हालांकि काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कई लोग दिनभर व्यस्त रहने के कारण खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। समय पर खाना खाने की कोशिश करें और पानी पीना न भूलें। अगर मौका मिले तो शाम को थोड़ी देर टहल लें। इससे शरीर की थकान भी कम होगी और मन भी हल्का महसूस करेगा। देर रात तक जागने से बचें।

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मकर राशि के लिए सलाह

आज हर काम एक साथ निपटाने की कोशिश न करें। एक-एक करके काम करेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। बेवजह की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने काम पर ध्यान रखें और दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा दिल पर न लें। दिन आराम से निकल जाएगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
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