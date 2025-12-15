Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 15 December 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 15 दिसंबर : मकर राशि वाले आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, काम के बीच में आराम भी करें

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 15 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है।

Dec 15, 2025 05:26 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 15 December 2025 : आज स्टेडी और छोटे स्टेप्स पर फोकस रखें। पेशेंस और क्लियर प्लान दिनभर प्रोग्रेस दिलाएंगे। शांत तरीके से किया गया एफर्ट काम, रिश्तों और कॉन्फिडेंस तीनों को बेहतर बनाएगा। आज की यह स्थिर अप्रोच आगे के लिए क्लैरिटी भी देगी। शांति से प्लान बनाएं और उन छोटे टास्क पर काम करें जो सच में मायने रखते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट से वर्क और फैमिली रिलेशन दोनों मजबूत होंगे। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें, बात सॉफ्ट और काइंड रखें और एक क्लियर गोल चुनें। ये स्टेडी मूव्स स्ट्रेस कम करेंगे, स्मॉल विन्स देंगे और कल के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। हेल्पफुल एडवाइस को वेलकम करें।

लव राशिफल: आज जेंटल शब्दों में अपनी ईमानदार फीलिंग्स शेयर करें। छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे, जैसे टाइम निकालना या एक थॉटफुल नोट भेजना। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे पार्टनर देखें जिनकी रूटीन और वैल्यूज आपसे मिलती हों। किसी ग्रुप या क्लास को जॉइन करें जहां फ्रेंडली इंटरएक्शन हो। अगर कमिटेड हैं तो एक-दूसरे की प्रैक्टिकल नीड्स को सपोर्ट करें और छोटी जीतों को साथ में सेलिब्रेट करें। हार्श क्रिटिसिज्म से बचें, उसकी जगह हेल्पफुल सजेशन और वॉर्म प्रेज दें। आज ओपिनियन अलग हों तो प्राइड की जगह हार्मनी चुनें।

करियर राशिफल: काम में निरंतरता रखें और सबसे पहले एक की टास्क पूरा करें। क्लियर लिस्ट और सिंपल प्लान प्रेशर कम करेंगे और आपकी रिलायबिलिटी दिखाएंगे। को-वर्कर्स की प्रैक्टिकल हेल्प करें, लेकिन रियलिस्टिक लिमिट सेट करें ताकि ओवरलोड न हो। मीटिंग्स में शांत फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखें और ऐसे स्मॉल इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें जो टाइम सेव करें। मैनेजर्स आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट को नोटिस करेंगे।

आर्थिक राशिफल: आज अपना बजट चेक करें और देखें कहां स्मॉल सेविंग हो सकती है। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और किसी भी नए खर्च से पहले सोच-विचार करें। इस हफ्ते एक स्मॉल सेविंग गोल सेट करें और थोड़ी-थोड़ी अमाउंट सेफ प्लेस में रखें। अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो सिंपल और लो-रिस्क ऑप्शन चुनें और फैक्ट्स ध्यान से पढ़ें। बड़ी खरीदारी तब तक न करें जब तक पूरा कॉन्फिडेंस न हो कि आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। प्रैक्टिकल बजटिंग और स्मॉल एडजस्टमेंट स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और तनाव को कम करेंगे। प्रोग्रेस ट्रैक करें और छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का का ध्यान रखें। थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह शांत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दिन की अच्छी शुरुआत करें। लाइट मूवमेंट शामिल करें, जैसे वॉक या सिंपल स्ट्रेचिंग जिससे स्टिफनेस कम होगी। पर्याप्त पानी पिएं और सिंपल, बैलेंस्ड वेजिटेरियन मील्स लें जो आपको अच्छा फील कराएं। काम के बीच में शॉर्ट ब्रेक लें ताकि आंखों और दिमाग को आराम मिल सके।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
