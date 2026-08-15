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मकर राशिफल 15 अगस्त 2026: मकर राशि वाले सुबह संभलकर चलें, दोपहर बाद खुलेगा भाग्य; धन और करियर में लाभ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today 15 August 2026: मकर राशि वालों के लिए सुबह का समय थोड़ा संवेदनशील और उलझन भरा रह सकता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी। करियर में साझेदारी, टीमवर्क और नए अवसरों से फायदा मिल सकता है। 

Aaj ka makar rashifal 14 August 2026
आज का मकर राशिफल 14 अगस्त 2026

Capricorn Horoscope Today 15 August 2026: सुबह का हिस्सा थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मन में कुछ अनकही चिंता, साझा जिम्मेदारियां, कागजी उलझन या किसी बात का भीतर दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में हर बात का निष्कर्ष तुरंत निकालना ठीक नहीं रहेगा। दिन बढ़ने पर स्थिति हल्की होगी और सोच खुलने लगेगी। यात्रा, सलाह, सीख, आध्यात्मिक झुकाव या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से रास्ता साफ होता दिखेगा। जो काम अटकता लग रहा था, उसमें आगे बढ़ने की इच्छा लौटेगी। यह दिन कुल मिलाकर प्रगति देने वाला है, क्योंकि अंदर की घबराहट के बाद बाहर का मार्ग साफ होता है। बच्चों से जुड़ी संतोषजनक खबर, पढ़ाई में एकाग्रता, या घर के माहौल में सहजता मिल सकती है। सूर्य, बुध और गुरु साझेदारी वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए अकेले जूझने के बजाय सही व्यक्ति से बात करना ज्यादा लाभ देगा। शनि की वक्री चाल आपको बोलने से पहले सोचने को कह रही है। छोटी बात भी बड़े असर वाली हो सकती है। इसलिए संयम और धैर्य ही आपका असली बल रहेगा।

मकर राशि का लव राशिफल

रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाला दिन है, खासकर तब जब आप सुबह की चुप्पी को शाम तक न खींचें। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और कोई पुरानी खटास कम हो सकती है। प्रेम संबंधों में मिलने, खुलकर बात करने या आगे की दिशा पर चर्चा का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे बेहद भारी शब्दों के बजाय सहज और सच्ची बात करें। बच्चों के साथ समय बिताना भी दिल खुश करेगा। यदि परिवार में किसी संवेदनशील विषय पर बात करनी हो तो दोपहर के बाद का मूड अधिक सहयोगी रहेगा। बस एक बात ध्यान रखें, शंका या आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। भरोसा बनाए रखने के लिए स्पष्ट संवाद जरूरी है।

मकर राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन फोकस और आत्मविश्वास देने वाला है। सुबह थोड़ा मन भटके, फिर भी पढ़ाई में बैठते ही पकड़ बनने लगेगी। परीक्षा, इंटरव्यू, लेखन, रिसर्च या कठिन विषयों में धैर्य से अच्छा काम हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को साझेदारी, क्लाइंट डील, समझौते या टीम वर्क में लाभ मिलेगा। वरिष्ठों के साथ तालमेल बना रहेगा, बशर्ते आप हर बात को व्यक्तिगत न लें। व्यवसाय में कोई योजना आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग जोखिम वाले निवेश या तेज मुनाफे वाली बातों की तरफ आकर्षित होंगे, पर जांच के बिना कदम न बढ़ाएं। सफलता के कई छोटे संकेत मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप होगा। तैयारी और समय पर जवाब देना जरूरी रहेगा। आपकी छवि एक भरोसेमंद व्यक्ति की बनेगी।

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मकर राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन उपयोगी है, लेकिन सुबह कागजी सावधानी बहुत जरूरी है। साझा खर्च, टैक्स, फीस, उधारी या परिवार की वित्तीय चर्चा को हल्के में न लें। बाद का समय निवेश, बचत योजना या भविष्य की वित्तीय दिशा सोचने के लिए बेहतर है। कुछ लोग बाजार या जोखिम वाली जगह पैसा लगाने का मन बना सकते हैं, पर सीमा तय रखें। बच्चों की पढ़ाई या जरूरतों पर खर्च हो सकता है, जो सार्थक रहेगा। आय सामान्य से संतोषजनक रह सकती है।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत साथ देती दिख रही है और मन भी धीरे-धीरे हल्का होगा। सुबह थोड़ी थकान, भारीपन या ओवरथिंकिंग रह सकती है। इसे शरीर की कमजोरी समझकर डरें नहीं। हल्का भोजन, नियमित पानी और थोड़ा चलना बहुत मदद करेगा। दोपहर के बाद ऊर्जा बेहतर होगी। अगर लंबे समय से आराम नहीं लिया है तो शाम को काम कम रखें। मन को हल्का रखने के लिए किसी शांत गतिविधि का सहारा लें।

आज की सलाह

सुबह की उलझन को अंतिम सच न मानें, धैर्य रखेंगे तो रास्ता साफ दिखेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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