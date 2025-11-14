Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 14 November 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 14 नवंबर : मकर राशि वाले आज छोटे-छोटे कामों पर दें ध्यान, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

मकर राशिफल 14 नवंबर : मकर राशि वाले आज छोटे-छोटे कामों पर दें ध्यान, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 14 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों का मूड आज शांत रहेगा। छोटे-छोटे कामों पर दें ध्यान।

Fri, 14 Nov 2025 06:43 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 14 November 2025 : आज आपका मूड शांत रहेगा। छोटे-छोटे काम आज अच्छे से पूरे हो जाएंगे। चाहे घर का हो या कोई और काम, सब अच्छे से होंगे बस धैर्य रखें। अपने प्लान के साथ चलें और अपने लोगों के साथ थोड़ी गर्मजोशी भी दिखाएं। आज एनर्जेटिक रहेंगे। आज छोटे-छोटे कामों पर ध्यान दें जो मिलकर बड़ी प्रगति देते हैं। अपने प्लान थोड़ा व्यवस्थित कर लें। बात नरमी से करें और जल्दी में कोई फैसला न लें। पैसों में थोड़ी सावधानी और रिश्तों में सच्ची बातचीत फायदेमंद रहेगी। शाम तक मन शांत होगा और अपने बड़े लक्ष्य की तरफ ठहरकर चलने का भरोसा बढ़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आपकी लव लाइफ आज बढ़िया रहेगी। अगर किसी रिश्ते में हैं तो ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे केयर वाले काम करें। यही भरोसा बनाते हैं। आपका हल्का सा सपोर्ट रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अगर अकेले हैं तो आज आप किसी ऐसे इंसान को नोटिस कर सकते हैं जो आपकी वैल्यू, आपकी मेहनत और आपके स्वभाव की इज्जत करता हो। दबाव न बनाएं। रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ने दें। भविष्य की उम्मीदों पर हल्की, साफ़ बातचीत क्लियरिटी देगी। अपने आप पर भरोसा रखें, लेकिन दिल को थोड़ा नरम भी रहने दें। आज शाम एक शांत-सा पल या छोटी जीत शेयर करने से भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा।

ये भी पढ़ें:धनु राशि वाले समझदारी से करें काम, लव लाइफ रहेगी अच्छी, पढ़ें विस्तृत राशिफल

करियर राशिफल: आज काम में निरंतरता रहेगी। आपका ध्यान और प्लानिंग साफ दिखेगी। उन कामों को पहले करें जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़े हों। बड़े टास्क को छोटे-छोटे स्टेप में करें।इससे काम में प्रोगेस दिखने लगेगी। साथी आपकी डिसिजिन लेने की क्षमता की इज्जत करेंगे।अगर आज कोई नई जिम्मेदारी मिले तो समझदारी से लें। अपनी सीमाएं भी तय करें। काम को ट्रेक करने के लिए सिंपल टूल इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा ओवरकमिट न हों। आज की एक छोटी सफलता आने वाले मौकों का दरवाजा खोल सकती है। चुपचाप सीखते रहें, भरोसेमंद बने रहें। आपको नतीजे मिलेंगे। जो भी सीखें, उसे नोट कर लें। आगे काम आएगा।

आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बस थोड़ी सावधानी जरूरी है। अपने बजट को देख लें और अचानक खर्च से बचें। महीने की प्लानिंग में छोटे बदलाव आपकी सेविंग बढ़ा देंगे। अगर अलग-अलग बिल हैं तो उन्हें थोड़ा व्यवस्थित करें। सब्सक्रिप्शन चेक कर लें- जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे बंद कर दें। अगर कोई निवेश का फैसला सामने आए तो पहले साफ जानकारी लें और फिर ही कदम बढ़ाएं। आज कोई अतिरिक्त कमाई धीरे-धीरे मेहनत से होगी, किसी बड़े रिस्क से नहीं। रसीदें संभालें, छोटे लक्ष्य बनाएं और हफ्ते में एक बार प्रोगेस देखें। आज की सधी हुई चाल आने वाले हफ्तों में फायदा देगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, रिस्क लेने से बचें

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य स्थिर रहेगा अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं। नींद पूरी लें, हल्की एक्सरसाइज करें और संतुलित खाना लें। हल्की वॅाक, एक्सरसाइज से तनाव कम होगा।काम भारी लगे तो थोड़ा ब्रेक ले लें। पानी ज्यादा पिएं, रात में स्क्रीन कम करें। अगर एनर्जी कम लगे तो ज्यादा आराम करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। आज प्रकृति के बीच कुछ मिनट बिताना दिमाग और शरीर दोनों को आराम देगा।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
capricorn Makar rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने