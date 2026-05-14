मकर राशिफल 14 मई 2026: आज मकर राशि वालों को रहना होगा संभलकर, पैसा और रिश्ते दोनों दे सकते हैं टेंशन
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मई का दिन…
Capricorn Horoscope 14 May 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों का आज पूरा दिन भागदौड़ और सोच-विचार में निकल सकता है। मन में कई बातें एक साथ चलती रहेंगी। कभी काम की चिंता होगी तो कभी पैसों को लेकर दिमाग परेशान रहेगा। ऊपर से घर और जिम्मेदारियों का दबाव अलग महसूस हो सकता है।
आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत खुद को संभालने की है। हर बात को दिल पर लेने से बचें। कई बार आप सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और बाद में खुद ही थक जाते हैं। आज थोड़ा अपने लिए भी सोचिए।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज ज्यादा बहस करने से बचना होगा। अगर पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज है तो पहले उसकी बात सुन लें। हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश माहौल खराब कर सकती है।
शादीशुदा लोगों को आज पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें फोन या मैसेज पर गलतफहमी बढ़ाने से बचना होगा। सिंगल लोगों का ध्यान आज प्यार से ज्यादा अपने काम और भविष्य पर रह सकता है।
मकर राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन थोड़ा भारी रह सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेहनत के मुकाबले तारीफ कम मिल रही है।
आज किसी सहकर्मी के साथ बहस होने की भी संभावना है, इसलिए बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। बिजनेस करने वालों को आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए।
अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए मोबाइल और दूसरी चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आज खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। घर की जरूरत, पुराने भुगतान या किसी जरूरी काम में पैसा खर्च हो सकता है। इसी वजह से मन थोड़ा परेशान भी रह सकता है।
आज उधार देने या बिना सोचे निवेश करने से बचें। किसी की बातों में आकर पैसा लगाना नुकसान करा सकता है। जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। शरीर में कमजोरी, आलस और थकान बनी रह सकती है। ज्यादा तनाव लेने की वजह से सिर भारी भी महसूस हो सकता है।
समय पर खाना खाएं और नींद पूरी करें। अगर काफी दिनों से थकान महसूस हो रही है तो शरीर को आराम देना जरूरी है।
मकर राशि वालों के लिए सलाह
आज हर बात का बोझ अकेले मत उठाइए। थोड़ा आराम करें और खुद को जरूरत से ज्यादा परेशान न करें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि