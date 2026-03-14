मकर राशिफल 14 मार्च 2026: मकर राशि वालों के लिए धन के मामलों में सावधानी जरूरी, खर्चों पर रखें कंट्रोल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 14 March 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि के लिए आज का दिन शांत रह सकता है। आज आप थोड़ा फोकस होकर काम कर सकते हैं। कई काम धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं। जल्दबाजी करने के बजाय आराम से काम करना बेहतर रहेगा। आज सिंपल प्लान बनाकर काम करना ठीक रहेगा। छोटे-छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ें। इससे काम समझना आसान रहेगा। घर और काम दोनों जगह भरोसा बनाने की जरूरत रहेगी। दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर किसी काम में मदद मिलती है तो उसे लेने में हिचकें नहीं। दिन के दौरान कुछ नया सीखने का मौका भी मिल सकता है। कोई छोटी अचीवमेंट भी मन को अच्छा महसूस करा सकती है।
Capricorn Love Horoscope Today, मकर लव राशिफल-
रिश्तों के मामले में आज का दिन सामान्य रह सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताना अच्छा रहेगा। उनकी बात ध्यान से सुनना जरूरी रहेगा। छोटी-सी केयर या एक प्यारा मैसेज भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। साथ में सिंपल प्लान बनाकर समय बिताना भी अच्छा लगेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात किसी ग्रुप, दोस्तों या फैमिली इवेंट में हो सकती है। बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।
Capricorn Career Horoscope Today, मकर करियर राशिफल आज
काम के मामले में आज फोकस जरूरी रहेगा। एक-एक टास्क पूरा करने की कोशिश करें। एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू करना बेहतर रहेगा। आपके प्रैक्टिकल आइडिया और साफ तरीके से कही गई बात ऑफिस में लोगों को पसंद आ सकती है। अगर किसी काम में छोटी प्रॉब्लम आती है तो शांत रहकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ऑफिस में अच्छे कलीग्स के साथ बातचीत से कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। आज छोटे-छोटे काम पूरे होने से भरोसा भी बढ़ सकता है।
Capricorn Money Horoscope Today, मकर धन राशिफल आज
पैसों के मामले में आज सावधानी रखना बेहतर रहेगा। बड़े खर्च से बचना ठीक रहेगा। छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आज अपना बजट देखना अच्छा रहेगा। आने वाले बिल या पेमेंट को नोट करके रखना भी ठीक रहेगा। अगर किसी चीज को खरीदने का सोच रहे हैं तो एक दिन रुककर सोचें। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद पर्सन से सलाह भी ले सकते हैं। छोटी सेविंग भी आगे चलकर काम आ सकती है।
Capricorn Health Horoscope Today, मकर स्वास्थ्य राशिफल आज
सेहत के मामले में आज बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। सुबह हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दिनभर पानी पीते रहें और सिंपल वेजिटेरियन खाना लें। बहुत भारी या देर रात का स्नैक लेने से बचना बेहतर रहेगा। अगर स्ट्रेस महसूस हो तो कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ी देर बाहर ताजी हवा में घूमना भी अच्छा लगेगा। छोटी-छोटी हेल्दी आदतें बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखने में मदद करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट