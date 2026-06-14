मकर राशिफल 14 जून 2026: मकर राशि वाले जल्दबाजी में न करें कोई भी काम, धैर्य रखने से होगा फायदा
Capricorn Horoscope Today, 14 June 2026, मकर राशिफल: मकर राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। धन की स्थिति भी आज अच्छी कही जा सकती है। नौकरी और व्यापार भी सामान्य रहने के योग हैं। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।
Capricorn Horoscope 14 June 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सुबह से कुछ कामों में व्यस्तता बनी रहेगी। एक काम खत्म होगा तो दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। दिनभर की मेहनत का फायदा भी मिलेगा। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। घर के किसी सदस्य के साथ भी आज समय व्यतीत करेंगे। आज मकर राशि वाले दिन को जितना आसान रखेंगे, उतना बेहतर महसूस करेंगे।
मकर राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में दिन ठीक रह सकता है। साथी के साथ बातचीत होगी और एक-दूसरे की बात समझने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे दूर करने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे से खुलकर बातें करना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। फिलहाल रिश्ते को समय देना ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
मकर राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आप अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें। किसी पुराने काम को खत्म करने के बाद राहत महसूस हो सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन ठीक है। पुराने ग्राहकों से संपर्क बना रहेगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। कमाई होती रहेगी और जरूरत के हिसाब से खर्च भी बने रहेंगे। घर की किसी जरूरत पर पैसा लग सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज दिखावे या बेवजह की खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाने और पानी पीने का ध्यान रखें। अगर कई दिनों से आराम नहीं मिला है तो आज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। शाम को टहलना या कुछ देर खुली हवा में बैठना आपके लिए अच्छा होगा।
मकर राशि के लिए सलाह
आज हर बात को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। जो काम सामने है, उसे पूरा करने पर ध्यान दें। धीरे-धीरे चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। बेवजह की टेंशन लेने से बेहतर है कि शांत मन से आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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