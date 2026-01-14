Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 14 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज धैर्य से करें काम, पैसों के मामले में रखें सिंपल प्लानिंग

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 14 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को मन आज शांत और फोकस में रहेगा। 

Jan 14, 2026 06:29 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 14 January 2026 : मकर राशि वालों को मन आज शांत और फोकस में रहेगा। छोटे-छोटे काम पूरे होंगे, जिससे अच्छा लगेगा और खुद पर भरोसा बढ़ेगा। जरूरत पड़ने पर मदद भी आसानी से मिल जाएगी, बस पूछने में झिझक न करें। स्थिर रहें, हल्की मुस्कान रखें और आगे बढ़ते रहें। आज धैर्य के साथ काम करने का दिन है। एक जरूरी काम को व्यवस्थित करें, उसे शांति से पूरा करें और फिर अगले काम पर जाएं। आपका लगातार किया गया काम लोग नोटिस करेंगे। छोटी बातचीत से कोई उलझन दूर हो सकती है। धैर्य रखें, ज्यादा सुनें और अपने मन की शांति बनाए रखें। छोटे-छोटे फायदे भरोसा बढ़ाएंगे और रोज़ नए मौके खोलेंगे।

मकर लव राशिफल: आपका स्थिर और सच्चा व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा। प्यार से बात करें, छोटे प्लान शेयर करें और सामने वाले की भावनाएं ध्यान से सुनें। ईमानदारी दिखाने से पुराने मनमुटाव कम हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त या परिवार के कार्यक्रम में किसी खास से मुलाकात हो सकती है, बस खुद जैसे हैं वैसे रहें और मुस्कुराएं। जो कपल हैं, उन्हें आज शांति से साथ बैठकर आगे की योजनाओं पर बात करने का मौका मिलेगा। कड़वे शब्दों से बचें, नरम लहजा रखें। जब बातें और काम एक जैसे हों, तो भरोसा बढ़ता है और रिश्ता सुरक्षित महसूस होता है। आज साथ में छोटी खुशियां जरूर मनाएं।

मकर करियर राशिफल: काम में आज स्थिर प्रगति पर ध्यान दें। एक काम चुनें, उसे ध्यान से पूरा करें और साफ तरीके से रिपोर्ट करें। किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किया गया काम आसानी से पूरा होगा और श्रेय भी साझा मिलेगा। जल्दबाजी न करें, कुछ भी भेजने से पहले डिटेल्स दोबारा चेक कर लें। सीनियर्स आपके शांत स्वभाव और सटीक काम को नोटिस करेंगे। अगर कोई छोटी मदद मिले तो स्वीकार करें। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तभी हां कहें जब खुद को तैयार महसूस करें। यह तरीका सम्मान और धीरे-धीरे तरक्की दिलाएगा। सीखते रहें और अपने लक्ष्य क्लियर व वास्तविक रखें।

मकर आर्थिक राशिफल: पैसों का मामला आज संतुलित रहेगा, बस प्लानिंग सिंपल रखें। एक बिल या छोटे सब्सक्रिप्शन देखें और जो जरूरी न हों उन्हें बंद करें। आज की कमाई में से थोड़ा सा भी बचा लिया तो फायदा होगा। बड़े खर्च या जोखिम भरे ऑफर फिलहाल टालें, पहले पूरी जानकारी लें। पैसों की योजना किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर कर सकते हैं। बेकार खर्च कम करने के व्यावहारिक तरीके खोजें। एक छोटी लिस्ट बनाएं और रोज उसे फॉलो करें। आज के आसान फैसले भविष्य को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी, बस थोड़ा ज्यादा आराम और हल्की एक्टिविटी जरूरी है। छोटी सैर करें, गहरी सांस लें और दिनभर पानी पीते रहें। स्क्रीन पर ज्यादा देर न बैठें, बीच-बीच में ब्रेक लेकर स्ट्रेच करें। रूटीन बनाए रखते हुए थोड़ा ज्यादा सोने की कोशिश करें। थकान लगे तो रफ्तार धीमी करें और मदद मांगने से न हिचकें। छोटी और सिंपल आदतें धीरे-धीरे अच्छी एनर्जी बनाएंगी। हल्का और ताजा खाना खाएं और मन को शांत रखें। आज पांच मिनट योग या प्राणायाम जरूर करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
