मकर राशिफल 14 फरवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, दोपहर में लिया गया फैसला तनाव कर सकता है कम
Capricorn Horoscope Today 14 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 14 February 2026 : आज मकर राशि वाले खुद को ज्यादा स्थिर और फोकस्ड महसूस करेंगे। काम धीरे-धीरे लेकिन सही तरीके से पूरे होंगे। आसपास के लोगों से नरमी से बात करेंगे तो माहौल भी शांत बना रहेगा। भारी कामों को छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो बोझ हल्का लगेगा। दोपहर के आसपास लिया गया कोई सोच-समझकर फैसला तनाव कम कर सकता है और आगे की प्लानिंग को आसान बना देगा। आज छोटी-छोटी कोशिशों से भी सुकून मिलने वाला है और आने वाले कल के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी।
मकर राशि का लव राशिफल: आज प्यार के मामले में चीजें धीरे-धीरे लेकिन अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। दिल की बात ईमानदारी से कहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटा सा मैसेज या मदद का हाथ रिश्ते में गर्माहट ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए मौके पर मुस्कुराकर बात शुरू करें, अच्छी शुरुआत हो सकती है। कपल्स के लिए बेहतर रहेगा कि छोटी प्लानिंग करें और बेवजह की बहस से दूर रहें। सम्मान और देखभाल से भरोसा गहराएगा। शाम को साथ में थोड़ी देर टहलने का प्लान मन को सुकून देगा।
मकर राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज स्थिति साफ और स्थिर रहेगी। सुबह सबसे पहले छोटे टास्क की लिस्ट बना लें और एक-एक करके निपटाते चलें। कोई सिंपल सा आइडिया शेयर करेंगे तो तारीफ मिल सकती है। टीम मीटिंग में शांत तरीके से सुझाव रखें और दूसरों की मदद करें। फैसले लेने में जल्दबाजी न करें, पहले पूरी जानकारी देख लें। आज सीखी गई कोई छोटी स्किल आगे चलकर काम आएगी। नोट्स बनाकर रखें और विनम्रता से काम लें- आपकी यह आदत सीनियर्स और साथियों के बीच भरोसा बढ़ाएगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिरता बनी रहेगी, कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा। छोटे बिल्स को तारीख के हिसाब से सेट कर लें। किसी बेकार सर्विस या खर्च को रोक देंगे तो थोड़ी बचत हो सकती है। अगर कुछ खरीदने का मन है, तो शाम तक रुककर सोच लें, तब फैसला ज्यादा साफ होगा। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए उधार लेने से बचें और रोज थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत डालें। रसीद संभालकर रखें और अपने गोल्स नोट करें। धीरे-धीरे हालात मजबूत होंगे।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर को हल्के ख्याल की जरूरत है। सुबह गहरी सांसों के साथ थोड़ी देर टहलना अच्छा रहेगा। आज सादा भोजन करें, जैसे- फल, सब्जियां और गुनगुना पानी आपके लिए बेहतर रहेगा। थकान लगे तो आराम करें और ज्यादा शोर-शराबे से दूर रहें। हल्की स्ट्रेचिंग या आराम से योग करने से जकड़न कम होगी। अगर एनर्जी कम लगे, तो कुछ मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। रात को सोने से पहले मन में शुक्रिया का भाव रखें, इससे मन हल्का रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि