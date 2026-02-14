Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 14 फरवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, दोपहर में लिया गया फैसला तनाव कर सकता है कम

Feb 14, 2026 06:24 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope Today 14 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 14 February 2026 : आज मकर राशि वाले खुद को ज्यादा स्थिर और फोकस्ड महसूस करेंगे। काम धीरे-धीरे लेकिन सही तरीके से पूरे होंगे। आसपास के लोगों से नरमी से बात करेंगे तो माहौल भी शांत बना रहेगा। भारी कामों को छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो बोझ हल्का लगेगा। दोपहर के आसपास लिया गया कोई सोच-समझकर फैसला तनाव कम कर सकता है और आगे की प्लानिंग को आसान बना देगा। आज छोटी-छोटी कोशिशों से भी सुकून मिलने वाला है और आने वाले कल के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी।

मकर राशि का लव राशिफल: आज प्यार के मामले में चीजें धीरे-धीरे लेकिन अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। दिल की बात ईमानदारी से कहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटा सा मैसेज या मदद का हाथ रिश्ते में गर्माहट ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए मौके पर मुस्कुराकर बात शुरू करें, अच्छी शुरुआत हो सकती है। कपल्स के लिए बेहतर रहेगा कि छोटी प्लानिंग करें और बेवजह की बहस से दूर रहें। सम्मान और देखभाल से भरोसा गहराएगा। शाम को साथ में थोड़ी देर टहलने का प्लान मन को सुकून देगा।

मकर राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज स्थिति साफ और स्थिर रहेगी। सुबह सबसे पहले छोटे टास्क की लिस्ट बना लें और एक-एक करके निपटाते चलें। कोई सिंपल सा आइडिया शेयर करेंगे तो तारीफ मिल सकती है। टीम मीटिंग में शांत तरीके से सुझाव रखें और दूसरों की मदद करें। फैसले लेने में जल्दबाजी न करें, पहले पूरी जानकारी देख लें। आज सीखी गई कोई छोटी स्किल आगे चलकर काम आएगी। नोट्स बनाकर रखें और विनम्रता से काम लें- आपकी यह आदत सीनियर्स और साथियों के बीच भरोसा बढ़ाएगी।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिरता बनी रहेगी, कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा। छोटे बिल्स को तारीख के हिसाब से सेट कर लें। किसी बेकार सर्विस या खर्च को रोक देंगे तो थोड़ी बचत हो सकती है। अगर कुछ खरीदने का मन है, तो शाम तक रुककर सोच लें, तब फैसला ज्यादा साफ होगा। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए उधार लेने से बचें और रोज थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत डालें। रसीद संभालकर रखें और अपने गोल्स नोट करें। धीरे-धीरे हालात मजबूत होंगे।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर को हल्के ख्याल की जरूरत है। सुबह गहरी सांसों के साथ थोड़ी देर टहलना अच्छा रहेगा। आज सादा भोजन करें, जैसे- फल, सब्जियां और गुनगुना पानी आपके लिए बेहतर रहेगा। थकान लगे तो आराम करें और ज्यादा शोर-शराबे से दूर रहें। हल्की स्ट्रेचिंग या आराम से योग करने से जकड़न कम होगी। अगर एनर्जी कम लगे, तो कुछ मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। रात को सोने से पहले मन में शुक्रिया का भाव रखें, इससे मन हल्का रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

