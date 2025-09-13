Capricorn Horoscope Today 13 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction मकर राशिफल 13 सितंबर: आज जल्दबाजी में न करें धन से जुड़ा ये काम, बड़े रिस्क से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 13 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction

मकर राशिफल 13 सितंबर: आज जल्दबाजी में न करें धन से जुड़ा ये काम, बड़े रिस्क से बचें

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 06:24 AM
मकर राशिफल 13 सितंबर: आज जल्दबाजी में न करें धन से जुड़ा ये काम, बड़े रिस्क से बचें

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 13 सितंबर 2025: आज आप छोटे-छोटे फैसलों को लेकर व्यवस्थित और आश्वस्त महसूस करेंगे। क्लियर योजनाओं को प्राथमिकता दें। एक काम शुरू करने से पहले दूसरा काम पूरा करें। विश्वसनीय दोस्तों की सलाह स्वीकार करें। छोटे-छोटे कदम लाभ लाते हैं। आपका शांत स्वभाव आने वाले दिनों में दूसरों को आप पर अधिक भरोसा करने में मदद करेगा।

मकर लव लाइफ: आज रोमांस धीमी गति से आगे बढ़ेगा। इसलिए धैर्य और ईमानदारी से देखभाल करें। छोटे-छोटे विचारशील शब्द शेयर करें, ध्यान से सुनें, और ऐसी आउटिंग प्लान करें, जो दोनों के लिए रोमांटिक हों। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों या ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से किसी से मिलने के लिए तैयार रहें। भावनाओं को थोपने या जल्दबाजी में वादे करने से बचें। खुद पर भरोसा रखें, प्यार से बोलें, और हर बातचीत में सम्मान रखते हुए संबंधों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। साथ में छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाएं, ईमानदारी की तारीफ करें। अपनी अन्डर्स्टैन्डिंग को रोजाना बढ़ाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आप कार्यों को मैनेज करके और क्लियर विचारे साझा करके लीड कर सकते हैं। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें, जरूरी काम पहले पूरे करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। सही लहजे से सम्मान और सपोर्ट मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। केवल वही स्वीकार करें, जो आपके शेड्यूल के अनुसार हो। समस्याओं को सुलझाने, प्रगति और टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए व्यावहारिक स्किल्स का उपयोग करें ताकि विश्वास और प्रतिष्ठा का निर्माण हो सके।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, आज बड़े रिस्क की तुलना में छोटे और सावधानी भरे फैसले ज्यादा मायने रखते हैं। बजट पर दोबारा विचार करें, फालतू खरीदारी को टालें और बचत के आसान तरीके खोजें। अगर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो क्लियर जानकारी इकट्ठा करें और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। डिसीजन लेने से पहले किसी विश्वसनीय सलाहकार या परिवार के सदस्य से बात करें। अप्रत्याशित छोटे-मोटे खर्चे सामने आ सकते हैं। प्लान बनाएं। रिकॉर्ड अपडेट करें। कीमतों की सावधानी से तुलना करें और जब भी संभव हो, नियमित रूप से सस्ते दामों पर खरीदारी करें।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से बचें। चलने या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिविटी को प्राथमिकता दें, थकने पर आराम करें और हाइड्रेटेड रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तनाव कम होगा और नींद आने में मदद मिलेगी। देर रात भारी भोजन करने से बचें। ऐसे फूड्स चुनें, जो पाचन में मददगार हों। छोटी-छोटी और नियमित आदतें, जैसे छोटी सैर और संतुलित भोजन, समय के साथ मूड और ताकत में सुधार करती हैं। अपने शरीर की सुनें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

