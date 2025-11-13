Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 13 नवंबर : मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 13 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों का दिन शांत और व्यवस्थित रहेगा।

Thu, 13 Nov 2025 06:52 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 13 November 2025 : आज मकर राशि वालों का दिन शांत और व्यवस्थित रहेगा। आप फोकस के साथ छोटे काम पूरे करेंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करेंगे। दिन स्थिर रहेगा और आपके लगातार प्रयास अच्छे नतीजे दिलाएंगे। परिवार या दोस्तों से हल्का सहयोग मिलेगा, जिससे काम और आसान महसूस होगा। बिना जल्दी किए, अपने नियमित ढंग से चलते रहें। लंबी योजनाएं आज छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगी।

लव राशिफल: रिश्तों में आज भरोसा और नरमी साफ दिखेगी। पार्टनर है तो उनकी बात ध्यान से सुनना, छोटे कामों में मदद करना और सरल तारीफ करना दिलों को और करीब लाएगा। किसी काम या परिवार से जुड़े मौके पर नई जान-पहचान बनने की संभावना है। अपनी जरूरतें शांत शब्दों में कहें और किसी पर दोष न डालें। सिंगल मकर राशि वाले किसी भरोसेमंद और स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। रिश्तों को धीरे-धीरे बढ़ने दें। जल्दबाजी से बचें। सम्मान और ईमानदार बातचीत आज सबसे अच्छा असर दिखाएगी।

करियर राशिफल: काम आज स्थिर गति से आगे बढ़ेगा। फोकस बनाए रखने से आप जरूरी कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे। बड़े कामों को छोटे स्टेप्स में बांट लें और एक-एक करके पूरा करें। किसी भरोसेमंद सहकर्मी से योजना पर राय लेना फायदेमंद रहेगा। मीटिंग में कड़क या तेज शब्दों से बचें। शांत और स्पष्ट बात करना बेहतर रहेगा। कोई छोटा सुझाव आज बड़े काम की शुरुआत बन सकता है। अपना टाइम टेबल सही रखें और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा।

आर्थिक राशिफल: फाइनेंस आज सावधानी और समझदारी से चलेगा। छोटी बचत योजनाएं बनाना शुरू करें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। बिल देख लें और भुगतान की तिथि याद रखें ताकि सब व्यवस्थित रहे। अगर अतिरिक्त कमाई का कोई अवसर मिले तो मेहनत और लाभ दोनों को देखकर ही निर्णय लें। परिवार के साथ बजट पर सीधी बातचीत करना उपयोगी रहेगा। जोखिम भरे कदमों से बचें और जरूरी कागजात ठीक रखें। आज की छोटी सावधानियां भविष्य को आरामदायक बनाएंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत आज संतुलित रहेगी अगर आप सरल आदतें निभाते रहें। थोड़ा चलना, पर्याप्त पानी और समय पर नींद। ये तीन चीजें आपको दिनभर सहज रखेंगी। काम के दौरान छोटे विराम लें ताकि आंखों और पीठ को आराम मिले। हल्का योग या एक्सरसाइज मन को शांत रखेगी। आज भारी व्यायाम से बचें। हल्का मूवमेंट ही अधिक लाभ देगा। अगर हल्का दर्द हो तो गर्म सिंकाई से राहत मिलेगी। शरीर की बात सुनें और थकावट होने पर तुरंत आराम करें। भोजन हल्का और ताजा रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

