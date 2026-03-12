मकर राशिफल 13 मार्च: ऑफिस में होने वाली गॉसिप से रहें दूर, फालतू की खरीददारी से बचें, खाने में शामिल करें ये 3 चीजें
Capricorn Horoscope Today 13 March 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 13 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricon Horoscope Today 13 March 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज मकर राशि के जातक थोड़ा शांत रहेंगे। आप काम में भी फोकस कर पाएंगे। लोगों का सम्मान मिलेगा और आपके रिश्ते में भी मजबूती आएगी। रोज की अच्छी आदतें, सही फैसले और धैर्य से आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और इस वजह से आपकी तारीफ भी होगी। अपने छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान दें। लोगों से क्लैरिटी के साथ बात करें। पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। अगर जरूरत लगे तो दूसरों की मदद जरूर लें।
मकर लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिख रही है। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते और भी मजबूत बनते जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ हुई हल्की-फुल्की बातचीत से भी इंटरेस्ट जाग सकता है। बस आपको धैर्य बनाकर रखना है। जो लोग रिश्ते में हैं, वो आज पार्टनर के साथ मिलकर काम करें। शांत तरीके से बात करेंगे तो सब अच्छा होगा। पार्टनर को क्रिटिसाइज करने से बचें। अपने दिल की बात प्यार से शेयर करें। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। अगर साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। सम्मान और देखभाल करेंगे तो उनका भरोसा आप में मजबूत होगा। आपका एक छोटा और प्यारा सा मैसेज सामने वाले का दिन बना सकता है।
मकर करियर राशिफल
काम के मामले में आज क्लैरिटी रखें। प्रियॉरिटी पर ध्यान देंगे तो चीजें सही होंगी। ईमानदारी से काम करेंगे तो लोगों के बीच आपकी अच्छी इमेज बनेगी। ऑफिस में होने वाली गॉसिप से बचकर रहें। काम सही से करें और इसे जितना मैनेज कर सकते हैं कर लें। आपका कोई आइडिया मैनेजर को काफी पसंद आएगा। ऐसे में मीटिंग में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सामने रखें। टीमवर्क करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। जरूरी बातों के लिए नोट्स बना लें। आगे चलकर आपको बड़ा मौका मिल सकता है।
मकर मनी राशिफल
पैसों के मामले में अगर आप समझदारी से फैसला लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। फालतू के खर्चे से बचें। हर महीने का बिल चेक करते रहें। कोशिश करें कि आज एक छोटा खर्च बचा लिया जाए ताकि बचत बढ़ जाए। सही प्लानिंग से आपको आगे के लिए सुरक्षा मिलेगी। अगर कुछ खरीदने का मन है तो पहले सारे विकल्पों को ध्यान से देख लें। थोड़ा समय लें और फिर अपना फैसला लें। फालतू की खरीददारी से बचें। छोटी-छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी बन जाती है। अपनी प्लानिंग को आप परिवार के किसी भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना हिसाब लिखते रहेंगे तो आगे मन शांत रहेगा।
मकर हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ सही रहने वाली है। अपना रूटीन बैलेंस्ड रखें। अच्छी नींद लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। रोज वॉक करें। स्ट्रेचिंग से भी आपको फायदा मिलेगा। हल्का योगाभ्यास आपके लिए सही होगा। इससे शरीर और मन दोनों फ्रेश रहने वाला है। खाने में सीजनल फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें। सोने से पहले स्क्रीन देखने से बचें। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर ज्यादा थकान होने लगे तो आराम करें। शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो तो नजरअंदाज ना करें बल्कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट