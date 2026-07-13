मकर राशिफल 13 जुलाई 2026: मकर राशि वालों की मेहनत लाएगी रंग, करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल
Capricorn Horoscope Today 13 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं। करियर और पढ़ाई में प्रगति हो सकती है, जबकि कारोबार में भी नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में खुलकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा।
Capricorn Horoscope Today 13 July 2026, आज का मकर राशिफल: काम की रफ्तार अच्छी रहेगी और आप अपने दायित्वों को आत्मविश्वास से संभाल पाएंगे। दिन में उत्साह बना रहेगा, इसलिए लंबित काम निपटाने की इच्छा भी मजबूत होगी। रोजमर्रा के मामलों में व्यावहारिक सोच आपके बहुत काम आएगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन या छोटी सभा में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लोगों के बीच आपकी छवि जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति की तरह बन सकती है। पढ़ाई, अभ्यास, प्रतियोगिता या किसी कौशल को निखारने की कोशिशों में भी सकारात्मकता दिखेगी। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अनुशासन से आपको सीधा लाभ मिलेगा। अगर यात्रा की योजना काम के विस्तार के लिए बन रही है, तो उसकी तैयारी समय से करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। खेल, फिटनेस या किसी रचनात्मक काम से जुड़े लोग अपने प्रयासों पर अच्छी प्रतिक्रिया पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह दिन स्थिर प्रगति का है, जहां शोर कम और काम ज्यादा दिखेगा।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन भावनाओं को बहुत दबाकर रखने से साथी आपको थोड़ा दूर महसूस कर सकता है। जो कहना है, उसे सरल भाषा में कहें। परिवार के बीच बैठना, साथ खाना या किसी छोटे आयोजन में शामिल होना रिश्तों को बेहतर करेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, पर साथ ही गहराई वाले विषय भी उठ सकते हैं। इसलिए आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से बचें। विवाहित लोगों के लिए साथी की बात ध्यान से सुनना जरूरी रहेगा। अकेले लोगों को किसी परिचित के जरिए दिलचस्प बातचीत शुरू होने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि का करियर राशिफल
शिक्षा में सफलता के संकेत साफ हैं। जो छात्र पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें समझ और याददाश्त दोनों में सुधार महसूस होगा। नौकरी में आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और आपकी कार्यशैली नोटिस की जा सकती है। शनि का असर यह बता रहा है कि लगातार प्रयास ही आपकी ताकत है, इसलिए बिना दिखावे के काम करते रहें। सर्विस में लोगों को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए काम बढ़ाने, नेटवर्क बनाने या किसी दूर की मीटिंग, यात्रा या बाजार से जुड़ने की योजना बन सकती है। खिलाड़ी, परफॉर्मर या प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी मेहनत का सम्मानजनक परिणाम महसूस कर सकते हैं, चाहे वह सराहना हो, चयन हो या बेहतर प्रदर्शन।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
वित्तीय मामलों में दिन संतुलित है। नियमित आय और नियमित खर्च का ढांचा बना रहेगा। काम से जुड़े सफर या तैयारी पर खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से बजट तय कर लें। बच्चों, शौक या मनोरंजन पर पैसा खर्च करते समय सीमा रखें। जोखिम भरे फैसलों की जगह व्यवस्थित योजना अपनाएं। परिवार के साथ किसी खर्च पर चर्चा करनी हो तो साफ बोलें, क्योंकि राहु का असर वाणी में भ्रम पैदा कर सकता है। छोटी बचत भी आज महत्वपूर्ण साबित होगी।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहने के संकेत हैं। ऊर्जा बनी रहेगी और मन भी अपेक्षाकृत प्रसन्न रहेगा। फिर भी लगातार काम के बीच शरीर को आराम देना जरूरी है। बहुत देर एक ही मुद्रा में बैठने से जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन रखें। अगर शाम को किसी कार्यक्रम में जाएं तो आराम का समय भी निकालें।
आज की सलाह: आत्मविश्वास अच्छा है, पर गति के साथ संतुलन और आराम भी बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र