मकर राशिफल 13 दिसंबर : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 13 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें।

Dec 13, 2025 05:39 am IST

mCapricorn Horoscope, मकर राशिफल, 13 December 2025 : आज आप खुद को संतुलित और फोकस में महसूस करेंगे। छोटे लेकिन समझदारी वाले फैसले आगे बढ़ने में मदद करेंगे। धैर्य रखें, परिवार का साथ दें और छोटी-छोटी सफलताओं को शांति और आभार के साथ मनाएं। सादगी में ही आज की खुशी छिपी है। मकर राशि वालों का स्थिर स्वभाव आज काम आएगा। व्यावहारिक सोच और सही प्लानिंग से धीरे-धीरे फायदा होगा। किसी भरोसेमंद परिवारजन या दोस्त की सलाह लेना अच्छा रहेगा। दिनचर्या सरल रखें, अधूरे काम निपटाएं और दिन के अंत में थोड़ा आराम खुद को दें। बिना दिखावे के खुद पर गर्व महसूस करें।

लव राशिफल: आज दिल स्थिर और स्नेह भरा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटे-छोटे केयर वाले काम और साफ बातचीत भरोसा बढ़ाएगी। सिंगल लोगों के लिए कोई दोस्ती धीरे-धीरे गहरे रिश्ते की ओर बढ़ सकती है। ईमानदारी से बात करें, लेकिन नरमी बनाए रखें। साथ में चाय पिएं, ध्यान से सुनें और परंपराओं व पारिवारिक रिश्तों का सम्मान करें। किसी फैसले में जल्दबाजी न करें। लगातार किए गए छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। छोटी उपलब्धियों को साथ में सेलिब्रेट करें और कमियों के साथ धैर्य रखें।

करियर राशिफल: कामकाज में आज प्लानिंग से काम बनेगा। साफ टू-डू लिस्ट बनाएं और एक जरूरी काम पूरा करने के बाद ही अगला शुरू करें। सहकर्मी आपके शांत और जिम्मेदार रवैये को नोटिस करेंगे। मदद करें, लेकिन अपनी सीमाएं क्लियर रखें। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो शालीन फॉलो-अप करें और अपनी स्किल्स के प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाएं। मीटिंग में विनम्र रहें, कम लेकिन साफ बोलें और छोटी सलाह को भी स्वीकार करें। आपकी लगातार मेहनत सम्मान और आगे जिम्मेदारी दिला सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों को लेकर आपकी सोच व्यावहारिक रहेगी। छोटे खर्चों पर नजर रखें और अचानक बड़े खर्च से बचें। कोई समझदारी भरा फैसला या छोटी बचत आगे चलकर काम आएगी। खरीदारी से पहले विकल्पों की तुलना करें और परिवार के भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। भविष्य की जरूरतों और छोटी खुशियों के लिए थोड़ा पैसा अलग रखने पर विचार करें। जोखिम भरी योजनाओं से दूर रहें। सादा बजट, धैर्य और समझदारी से आर्थिक सुकून मिलेगा। बिल चेक करें और बचत पर खुद को शाबाशी दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। दिन की शुरुआत गहरी सांसों और थोड़ी सैर से करें। ताजे फल, सब्जियां, गर्म अनाज खाएं और पानी खूब पिएं। हल्की स्ट्रेचिंग या आसान योग और सांस की एक्सरसाइज मन को शांत रखेंगी। थकान लगे तो आराम करें और ज्यादा तनाव से बचें। परिवार के साथ समय बिताएं, ज्यादा मुस्कुराएं और अपनी दिनचर्या स्थिर रखें। छोटे-छोटे अच्छे रूटीन शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाएंगे। आज खुद के लिए आभार और नरमी रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

