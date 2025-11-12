Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 12 November 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 12 नवंबर: आज करियर में इस काम के लिए दिन रहेगा बेस्ट, न रखें तुरंत लाभ की लालच

मकर राशिफल 12 नवंबर: आज करियर में इस काम के लिए दिन रहेगा बेस्ट, न रखें तुरंत लाभ की लालच

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Wed, 12 Nov 2025 06:20 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 12 नवंबर 2025: आज आप अपनी योजनाओं को लेकर ज्यादा क्लियर महसूस करेंगे। आपके कार्यों में क्लैरिटी का भाव रहेगा, जिससे आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। शांत और व्यावहारिक रहें। आपका दृष्टिकोण दूसरों की तारीफ जीतेगा। आपको पर्सनल और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद करेगा। आज किया गया एक छोटा सा प्रयास आगे चलकर बड़े फल की ओर ले जा सकता है। अपनी प्राथमिकताएं क्लियर रखें और अपने काम और रिश्तों में ईमानदार रहें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मोटिवेट करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: आज आपका देखभाल करने वाला स्वभाव निखर कर सामने आएगा, जिससे आपके साथी के साथ आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। छोटे-छोटे देखभाल के कार्य बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत आपको सरप्राइज कर सकती है। इमोशनल मामलों में ज्यादा सोचने से बचें। बस रियल रहें और स्नेह को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। अपना दिल खुला रखें लेकिन बिना जल्दबाजी के चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

करियर राशिफल: ऑफिस के मामले स्टेबल और प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। आपके समर्पण पर सीनियर्स या सहकर्मियों की नजर पड़ सकती है। ऑर्गेनाइज रहें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। पेंडिंग कार्यों को पूरा करने या कोई कार्य शुरू करने के लिए यह एक उत्तम दिन है। टीमवर्क और धैर्य बेहतर अवसरों और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के द्वार खोलेंगे। आपको कुछ समय से पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में भी संतुष्टि मिल सकती है। क्लियर रहें। आपकी प्रगति देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें:चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर खोलेगा इन राशियों की किस्मत के बंद दरवाजे

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, यह एक संतुलित दिन है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें। पहले किया गया एक छोटा सा निवेश अच्छे परिणाम दिखाना शुरू कर सकता है। आज अपने बजट को लेकर समझदारी से योजना बनाने से आपको भविष्य के लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखें और वित्तीय मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। याद रखें, तुरंत लाभ की तुलना में विकास अधिक महत्वपूर्ण है।

सेहत राशिफल: आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन अच्छा रहेगा। थोड़ी सैर या हल्का योग करने से सकारात्मकता बढ़ेगी। भोजन छोड़ने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं। मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज शांति में समय बिताएं। बाहर समय बिताना या प्रकृति के साथ जुड़ना आपके मन को तरोताजा कर सकता है और आपको शांति का एहसास दिला सकता है। याद रखें, शांत विचार अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 12 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? जानें, पंडित जी से
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 12 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Horoscope Capricorn Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने