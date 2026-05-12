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मकर राशिफल 12 मई 2026: कैसा रहेगा मकर राशि के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 मई का दिन…

मकर राशिफल 12 मई 2026: कैसा रहेगा मकर राशि के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today for May 12, 2026: आज 12 मई 2026 का दिन आपके लिए अपनी मेहनत, समय और कौशल का सम्मान करने का दिन है। आपकी मेहनत को अगर सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो यह बात आज आपको स्पष्ट दिख सकती है। किसी की देरी, ढीला जवाब या अस्पष्ट बातचीत आपको परेशान कर सकती है। लेकिन याद रखें, दूसरों की कमी को अपने आत्मविश्वास पर हावी ना होने दें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। आज अपनी मेहनत को छोटा समझना बंद करें।

लव राशिफल

आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि सारा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर है, तो शांति से अपनी बात कहें। सिर्फ दूसरे को खुश रखने के चक्कर में अपनी जरूरतों को ना भूलें।

सिंगल लोग आज गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना लें। देखें कि सामने वाला व्यक्ति आपके समय और भावनाओं का कितना सम्मान करता है। प्यार तब मजबूत होता है जब दोनों तरफ से बराबर कोशिश हो। आज छोटी-छोटी बातों में स्पष्टता रखें तो रिश्ता और गहरा होगा।

करियर राशिफल

करियर में आज आपकी मेहनत और समय की कीमत पर चर्चा हो सकती है। नौकरी में एक्स्ट्रा काम या देरी से पेमेंट जैसी बातें सामने आ सकती हैं। सिर्फ इसलिए ज्यादा काम ना लें क्योंकि आप संभाल सकते हैं। पहले अपनी क्षमता और समय देख लें।

व्यापार करने वाले लोग क्लाइंट की उम्मीदों और अपनी सर्विस की कीमत को दोबारा जांचें। छात्रों को सलाह है कि अपनी मेहनत को कम ना आंकें। आज मेहनत का सही मूल्यांकन करें तो भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपनी की गई मेहनत का रिकॉर्ड रखें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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मनी राशिफल

आज पैसों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई पेमेंट में देरी कर रहा है या बिना बढ़ोतरी के ज्यादा काम की उम्मीद रख रहा है, तो अपनी बात साफ-साफ कह दें। अपनी मेहनत की सही कीमत मांगना कोई गलत बात नहीं है। दूसरों की गलत प्लानिंग की भरपाई अपनी बचत से ना करें। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले अच्छे से सोच लें। आज की सावधानी कल की परेशानी कम करेगी।

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स्वास्थ्य राशिफल

आज थकान या पुरानी समस्या उभर सकती है, खासकर घुटनों, हड्डियों या पीठ में। आप अक्सर थकान होने पर भी काम करते रहते हैं, लेकिन आज शरीर को आराम दें। बैठने का तरीका सही रखें, पानी ज्यादा पिएं और अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर टहलें। रात को अच्छी नींद लें। याद रखें, आपका शरीर आपके सपनों का साथी है। उसे मशीन की तरह ना चलाएं, बल्कि देखभाल करें।

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12 मई 2026 मकर राशि वालों के लिए अपनी मेहनत का सम्मान करने और सीमाएं तय करने का दिन है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करें, लेकिन खुद को खाली ना होने दें। सही समय पर सही बात कहने से दिन अच्छा बीतेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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