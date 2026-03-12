मकर राशिफल 12 मार्च 2026 : मकर राशि वाले आज रिस्की शार्टकट से बचें, पैसों के मामले में केयरफुल अप्रोच रखें
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज रिस्की शार्टकट से बचें, पैसों के मामले में केयरफुल अप्रोच रखें
Capricorn Horoscope for Today 12th March 2026 :आज प्रैक्टिकल स्टेप्स से आप आगे बढ़ेंगे। आप स्टडी फील कर रहे हैं और साफ दिमाग रखें।आज लगातार काम की गति बनाए रखने के लिए मदद ऑफर करें। आपके धीरे और सेंसिबल फैसले आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अपने दिमाग को शांत रखें और अच्छे से आराम करें।आपको अपवे लक्ष्यों की तरफ खास और जरूरी कदम उठाने हैं, धैर्य से और पूरे आत्मविश्वास से।
मकर लव राशिफल
आज मकर राशि वालों की पार्टनरशिप गहरी होगी, एक दूसरे के लिए किए गए काम आपको लाभ देंगे और एक दूसरे को अच्छे से सुनेंगे, तो आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। अगर सिंगल हैं, तो सोशल सर्कल में कोई खास मिलेगा। आपको बिना किसी को ब्लेम किए अपनी जरूरतों को लेकर ईमानदारी से अपनी बातों को सामने रखना है। आपके परिवार और आप दोनों में रिलेशनशिप तभी अच्छा होगा जब आप एक दूसरें की बातों को समझेंगे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। इस समय ऊंची आवाज और खराब शब्दों को इस्तेमाल अपनी बातचीत में ना करें, इसकी जगह आप प्यार भरे इशारे कर सकते हैं? आपको रिश्ते में कमिटमेंट दिखाना है। कोशिश करें कि शांति में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जानें और समझें, इसके लिए आउटिंग का प्लान बना सकते हैं। आपको कहीं ऐसी एक्टिविटी की प्लानिंग करनी चाहिए, जहां आप शांति से एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे की केयर के लिए समय निकालना चाहिए।
मकर करियर राशिफल
आज ऑफिस में काम को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने और जरूरी कामों पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक समय में एक ही काम करें, इससे बेवजह का दबाव नहीं बनेगा। सहकर्मी तब अच्छा साथ देते हैं जब आप व्यवहार में शालीनता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं। आज किसी भी काम में जोखिम भरा शॉर्टकट लेने से बचें, क्योंकि काम को ठीक तरह से और ध्यान से करना ही तारीफ दिलाता है। जरूरी कामों के लिए साधारण सा शेड्यूल या रिमाइंडर बना लें, इससे वादे निभाना आसान रहेगा। आज कोई छोटी-सी सफलता भी आगे के बड़े लक्ष्यों में मदद कर सकती है और टीम का भरोसा बढ़ा सकती है। अपने काम की प्रगति साफ-साफ नोट करते रहें और समय-समय पर फीडबैक भी लेते रहें। धीरे-धीरे किए गए छोटे सुधार ही आगे चलकर पहचान दिलाते हैं और बेहतर जिम्मेदारी भी दिला सकते हैं। अपने काम को आर्गनाइज रखें।
मकर आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज अपने छोटे-छोटे और बार-बार होने वाले खर्चों को एक बार ध्यान से देखें और जरूरत हो तो उनमें थोड़ा बदलाव करें। कोई ऑफर अच्छा लगे तो भी तुरंत खरीदारी करने से बचें। जरूरी खर्च और बचत के लिए एक साधारण सा बजट बना लेना बेहतर रहेगा। अगर किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो पहले उसकी साफ जानकारी लें और जो बात समझ में न आए उसके बारे में पूछें। सोच-समझकर लिया गया फैसला तनाव कम करता है और आगे की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करता है। किसी चीज को खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें और जो चीज जरूरी नहीं है उसे अभी के लिए टाल दें। हर हफ्ते थोड़ी-सी बचत करने का छोटा सा लक्ष्य रखें।
बड़े आर्थिक फैसले ले रहे हैं, तो किसी ऐसे दोस्त से बात कर लें, जिस पर आप अच्छे से विश्वास करते हों। आपको इमरजेंसी के लिए पैसा जोड़कर रखना है, जिससे आपकी टेंशम कम होगी।
मकर हेल्थ राशिफल
आपको अपने रोज के रुटीन को ऊपर रखना है। कोशिश करें कि रोज वॉक करें और सोने के लिए समय निकालें। हल्की स्ट्रैचिंग करें और हेल्दी वेज खाना खाएं। आपको हैवी वर्क अवाइड करना है। रात को सिर्फ आराम करने के लिएसमय रखें। माइंडफुल ब्रीदिंग और शांत रीडिंग करने से आपकी रात की नींद इंप्रूव होगी। लगातार ये आदतें अपनाएंदे, तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आपको पूरे दिन बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। अच्छे से दिन में पानी पिएं। अगर देर तक काम करते हैं, तो ब्रैक लें।सुबह स्ट्रैचिंग की प्रैक्टिस करें। रात को सोते समय मोबाइल स्क्रिन टाइं अवाइड करें। गहरी सांसे लेकर प्रैक्टिस करें
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
