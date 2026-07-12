Makar Rashifal 12 July 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत रहेगी शानदार, शाम को रखें इन बातों का ध्यान
Capricorn Horoscope Today 12 July 2026: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए रचनात्मकता और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। दिन की शुरुआत में पढ़ाई, प्रेम और पसंदीदा कामों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। वहीं, शाम तक काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
Capricorn Horoscope Today 12 July 2026, मकर राशिफल: दिन की शुरुआत में ऊर्जा और रचनात्मकता अच्छी रहेगी। मन किसी पसंदीदा काम, सीख, शौक या बच्चों से जुड़ी बातों में सहजता महसूस करेगा। जो काम दिल लगाकर करने होते हैं, उनमें प्रगति दिख सकती है। प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मक सोच और अपने विचारों को सामने रखने के लिए पहला भाग बेहतर है। मंगल आपको सक्रिय बनाए रखेगा, इसलिए रुकी हुई सूची पर तेजी से काम हो सकता है। दिन बढ़ने पर ध्यान धीरे-धीरे काम की जिम्मेदारियों, समय सीमा और रोजमर्रा की दौड़ में शिफ्ट होगा। तब समझ आएगा कि केवल उत्साह काफी नहीं, व्यवस्था भी जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत असाधारण नहीं होगा, पर स्थिरता बनी रह सकती है। जो लोग अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं, उन्हें फायदा होगा। किसी छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बनने से पहले ही सुधार लें। शाम के आसपास शरीर थोड़ी थकान बता सकता है, इसलिए अपनी गति को संतुलित रखें। रिश्तों और फैसलों में आत्मविश्वास रहेगा, पर अतिउत्साह से बचना बेहतर रहेगा।
मीन राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिहाज से दिन का पहला हिस्सा सुखद है। प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी। बात करने, मिलने, मन की बात कहने या साथ में हल्का समय बिताने का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपने भाव स्पष्ट करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए भी माहौल ठीक रहेगा, खासकर जब आप काम से हटकर परिवार को समय देंगे। शाम के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने से मूड थोड़ा व्यावहारिक हो सकता है। ऐसे में बहुत ठंडी प्रतिक्रिया न दें। बच्चों से जुड़ी बातों में समर्थन देने वाला रवैया रखें। परिवार में खुशी छोटी बातों से आएगी, बड़े प्रदर्शन से नहीं।
मीन राशि का करियर राशिफल
छात्रों के लिए यह दिन उपयोगी है। पढ़ाई में रुचि जागेगी और कठिन विषय भी थोड़े आसान लग सकते हैं। सुबह के समय याददाश्त और समझ अच्छी रह सकती है, इसलिए मुख्य विषय या अभ्यास उसी समय करें। करियर के मोर्चे पर नौकरी में दिन सामान्य रहेगा। दबाव बहुत खास नहीं, लेकिन नियमितता जरूरी रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए कुछ बड़े फैसले लेने का मन बन सकता है। अगर पहले से तैयारी और आंकड़े साफ हैं, तो आगे बढ़ने की सोच रखी जा सकती है। फिर भी दस्तावेज, लागत और समयरेखा की जांच जरूरी है, क्योंकि बुध की चाल छोटे भ्रम दे सकती है। दिन के बाद वाले हिस्से में ऑफिस, टीम, सेवा या क्लाइंट से जुड़े लंबित काम निपटाने पर ध्यान दें। काम का स्तर शांत लेकिन उपयोगी रहेगा।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
धन पक्ष में आज सोच अपेक्षाकृत सकारात्मक रहेगी। जोखिम वाले निवेश आकर्षित कर सकते हैं और कुछ मामलों में ठीक-ठाक नतीजे की संभावना भी बनती है, लेकिन सीमा से बाहर जाना उचित नहीं। व्यापार से जुड़े लोग धन लगाने से पहले वापसी की अवधि और नकदी प्रवाह समझ लें। परिवार की जरूरतों और अपने शौक के बीच संतुलन जरूरी होगा। शाम के बाद छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर दिनचर्या, दवा, यात्रा या कार्य सुविधा पर। हिसाब लिखकर चलना फायदेमंद रहेगा। साझा धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत कुल मिलाकर स्थिर रह सकती है। सुबह ऊर्जा अच्छी रहेगी और काम करने की इच्छा भी बनी रहेगी। फिर भी दिन के बाद वाले हिस्से में थकान, आंखों पर दबाव या दिनचर्या बिगड़ने का असर महसूस हो सकता है। समय पर पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल-चलन जरूरी है। काम में डूबकर ब्रेक छोड़ना ठीक नहीं। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आज हल्का लेकिन लगातार अभ्यास बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, पर हर बड़े फैसले से पहले आंकड़े और समय दोनों शांत मन से देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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