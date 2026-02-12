मकर राशिफल 12 फरवरी 2026: मकर राशि वालों को छोटे फैसले दिलाएंगे बड़ी सफलता, पैसों में समझदारी से होगा फायदा
Capricorn Horoscope Today 12 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 12 February 2026 : आज आपका मन शांत और फोकस्ड रहेगा। छोटे-छोटे काम निपटाने में आसानी होगी। घर में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेंगे तो सही जवाब मिल सकता है। एक-एक काम पर ध्यान दें, बात शालीन तरीके से रखें और मदद मिले तो स्वीकार कर लें। घर के किसी बड़े या करीबी दोस्त की व्यावहारिक सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। धीरे-धीरे बनाई गई योजना आगे चलकर काम आएगी।
मकर लव राशिफल- आज दिल बड़े वादों से ज्यादा छोटे-छोटे प्यार भरे कामों को पसंद करेगा। अच्छे शब्द बोलें और सामने वाले की जरूरत समझने की कोशिश करें। अगर सिंगल हैं तो हल्की-फुल्की बातचीत शुरू करें, आपकी शांति भरी सोच किसी को अच्छी लग सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो साथ में शांत समय बिताएं, छोटा सा नोट लिख दें या ध्यान से सुनें। धैर्य और सम्मान से रिश्ता मजबूत होगा। फैसलों में जल्दबाजी न करें, रोज की छोटी देखभाल से प्यार बढ़ेगा।
मकर करियर राशिफल- ऑफिस में व्यावहारिक फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे। एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करें। टीम से शांति से बात करें और जो सही सुझाव मिले, उसे अपनाने में हिचकिचाएं नहीं। कोई नया आइडिया थोड़ा रिस्की लगे तो पहले छोटे स्तर पर टेस्ट कर लें। जरूरी नोट्स संभालकर रखें और आज के लिए 2 आसान टारगेट सेट करें। आपकी मेहनत और सही तरीके से किया काम सीनियर्स को पसंद आएगा, आगे चलकर इससे अच्छा मौका मिल सकता है।
मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बस अचानक फैसले लेने से बचें। बिल और जरूरी खर्च एक बार चेक कर लें। आज के लिए छोटा सा सेविंग टारगेट बना लें। खर्च पर नजर डालेंगे तो बचत का कोई आसान तरीका मिल सकता है। ज्यादा उधार देने से अभी बचें। अगर कहीं से पैसा आने वाला है तो तारीख और रकम पहले पक्की कर लें। साधारण बजट बनाकर चलेंगे तो चिंता कम रहेगी और मेहनत का छोटा-सा फायदा महसूस होगा। रोज के खर्च लिखते रहें और फालतू खरीदारी से बचें।
मकर स्वास्थ्य राशिफल- आज एनर्जी शांत और संतुलित रहेगी, इसे हल्की एक्टिविटी में लगाएं। थोड़ी देर टहल लें, स्ट्रेचिंग करें और थकान लगे तो आराम करें। हल्का, सादा खाना खाएं और पानी ज्यादा पिएं। स्क्रीन से ब्रेक लें और तनाव हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मन भारी लगे तो किसी अपने से बात कर लें। रोज थोड़ी-सी नींद पूरी करना और हल्की मूवमेंट आपकी सेहत और मूड दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि