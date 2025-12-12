मकर राशिफल 12 दिसंबर : मकर राशि वालों रिस्की शर्त ना लगाएं, तुरंत लाभ से बचें, फीलिंगस जाहिर करने में जल्दबाजी ना करें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 12 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों रिस्की शर्त ना लगाएं, तुरंत लाभ से बचें, फीलिंगस जाहिर करने में जल्दबाजी ना करें

Capricorn Horoscope for Today 12nd December 2025 : आज आपकी लगातार कोशिशों के कारण आपको अचीवमेंटस मिलेंगी। आप आज शांत फील करेंगे और फोकस करें और सभी छोटी समस्याओं को सोल्व करें। लगातार सफलता के लिए लोगों से मिलें। रोज के लक्ष्यों को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स की प्लानिंग करनी चाहिए। आज आपका धैर्य और क्लियर सोच सही रिजल्ट लाएगा। पहले सिंपल काम खत्म करें। बुद्धिमानी वाली सलाह को माने, पाए जाने वाले गोल्स बनाएं। छोटे-छोटे स्थिर फैसले अधिक स्थिरता लाएंगे और इस सप्ताह और आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के मौके दिलाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव राशिफल आज आपका दिल स्टडी और काइंड फील करेगा। आपको ईमानदारी से बात करनी है और उसके लिए सौम्य रहना है, जिस पर आप विश्वास करते हैं। आज छोटे-छोटे धैर्य से लिए गए काम आपके विश्वास को गहा करेंगे। अगर आप सिगंल हैं तो ऐसे लोगों से आप दोस्तों के जरिए या प्रैक्टिकल एक्चिविटीज के जरिए मिलेंगे। आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। कपल्स को खास तौर पर एक शानदार लम्हे को प्लान करना है, और पेन पार्टनर की बातों को करीब से सुनना है। इस समय अपने पार्टनर का सम्मान करना और क्लियर प्लान बनाना आपके प्यार को बढ़ाने में मदद करेगा।

मकर करियर राशिफल आपको क्लियर स्टेप्स में फोकस करना है। एक काम को पहले खत्म करें, इसके बाद ही दूसरे काम को शुरू कें। आपको क्या करना है,इसका ध्यान रखें टीम मीटिंग्स में प्रैक्टिकल आइडियाज ऑफर करें और अपने साथ काम करने वालों को जब जरूरत लगे, तब उनकी मदद कनी है।.धैर्य से की गई अप्रोच आपको सुपरवाइजर को इंप्रेस कर सकती है और आपमें विश्वास को गहरा कर सकती है। इस समय आपको नोट्स बनाने हैं और छोटे माइलस्टोन सेट करने हैं, इसके अलावा डिटेल्स भी चेक करनी है।कोशिश करें कि काम में किसी तरह का शार्टकट ना लें। ये आपको गलतियों का रिस्क देगा।

मकर मनी राशिफल आज पैसों से जुड़े मामले स्थिर रहेंगे, जब भी प्लान बनाएं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पने खर्च को अच्छे से रिव्यू करें और जरूरी चीजों के लिए बजट बनाएं। इस समय रिस्की शर्तों को ना लगाएं और अचानक खरीददारी करने से बचें। आज पैसों को बचाने के लिए आपको छोटे तरीके देखने होंगे। आपको लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन तुरंत होने वाले लाभ से आपको इस समय बचना है। अगर कोई आर्थिक सलाह दे तो डिटेल्स पढ़ें और सिंपल सवाल पूछें।

मकर हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी आज शांत और स्थिर है, हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है, अगर थकान महसूस हो रही है, तो जरूरत पड़ने पर आराम करें। दिन की शुरुआत हल्के स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से करें ताकि आपका शरीर फ्रेश हो जाए। आपको अच्छे से पानी पीना है, इस समय पौष्टिक शाकाहारी खाना खाना है, भारी मिठाइयों से परहेज करें। अपने फिजिकल पॉश्चर पर ध्यान दें और लंबे समय तक काम करने पर छोटे-छोटे ब्रेक लें। थकान महसूस होने पर थोड़ी देर आराम करें या सो जाएं। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com