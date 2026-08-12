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मकर राशिफल 12 अगस्त: सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा समझा रहे रिश्तों का महत्व, खुलेगा आय का रास्ता

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 12 August 2026: आज मकर राशि वाले छोटी बातों में जिद छोड़ेंगे तो काम भी आसान होंगे और मन भी हल्का रहेगा। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 12 August 2026
आज का मकर राशिफल 12 अगस्त 2026

Today Capricorn Horoscope 12 August 2026, आज का मकर राशिफल: संबंध, सहयोग और तालमेल इस दिन की मुख्य धुरी रहेंगे। काम हो या घर, अकेले सब संभालने के बजाय सही व्यक्ति के साथ मिलकर चलना ज्यादा लाभ देगा। जीवनसाथी, पार्टनर, क्लाइंट या करीबी सहयोगी से अच्छा साथ मिल सकता है। जिन कामों में बातचीत जरूरी है, वहां प्रगति बनने के योग हैं। मन में स्थिरता रहेगी, क्योंकि सामने से सहयोग मिलने पर आपकी मेहनत का बोझ हल्का लगेगा। फिर भी हर संबंध में आदर और संवेदनशीलता जरूरी रहेगी। खासकर महिलाओं के प्रति बोलचाल और व्यवहार में नरमी रखें। किसी की भावना को हल्के में लेने से अच्छा माहौल बिगड़ सकता है। यात्रा, सीखने, सलाह और अनुभव का लाभ भी मिलेगा। सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का असर रिश्तों वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन आपको यह समझाएगा कि सही समय पर सही साथ कितना जरूरी होता है। छोटी बातों में जिद छोड़ेंगे तो काम भी आसान होंगे और मन भी हल्का रहेगा।

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आज का मकर राशि लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा। जीवनसाथी का सहयोग भावनात्मक भी रहेगा और व्यावहारिक भी। कोई पुरानी दूरी कम हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे छोटी मुलाकात, लंबी बातचीत या भविष्य से जुड़ी शांत चर्चा का आनंद ले सकते हैं। रोमांस का रंग हल्का लेकिन सच्चा रहेगा। अगर किसी बात पर मतभेद हो, तो सामने वाले की भावना का सम्मान रखें। मीठे शब्द आपकी बड़ी ताकत बनेंगे। परिवार के बीच भी संबंध ठीक रहने की संभावना है, बशर्ते आप दूसरों को सुधारने की जल्दी न दिखाएं। किसी महिला सदस्य की सलाह अपेक्षा से ज्यादा काम की साबित हो सकती है।

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आज का मकर राशि करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय सहायक रहेगा। ध्यान टिकेगा और समझ बेहतर बनेगी। समूह में पढ़ाई, शिक्षक से बातचीत या पुराने प्रश्नपत्र हल करना अच्छे नतीजे दे सकता है। करियर की बात करें तो साझेदारी, क्लाइंट डील, सलाह, समझौता और टीमवर्क से लाभ होगा। कारोबार करने वालों को नए ऑफर, सहयोग या संयुक्त काम की संभावना दिख सकती है। हर प्रस्ताव को उत्साह में मान लेने के बजाय शर्तें पढ़कर ही आगे बढ़ें। नौकरी वालों के लिए भी मीटिंग, नेगोशिएशन और प्रस्तुति में अच्छा प्रदर्शन संभव है। मंगल का प्रभाव कामकाज वाले क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा है, इसलिए व्यस्तता ज्यादा हो सकती है, पर उससे परिणाम भी निकलेंगे। अपने काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें।

आज का मकर राशि आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति में संयम रखने से फायदा होगा। बचत करने की मानसिकता बनेगी और यह सही दिशा है। नियमित खर्च, फीस, यात्रा, घर की जरूरत या पार्टनर के साथ साझा बजट पर चर्चा हो सकती है। पैसा बचाने का मौका है, लेकिन जोखिम वाले निवेश से दूर रहना बेहतर रहेगा। किसी की सलाह पर तुरंत धन न लगाएं। कारोबार में साझेदारी से आय का रास्ता खुल सकता है, पर कागजी स्पष्टता जरूरी है। छोटा लाभ भी इस समय अहम रहेगा।

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आज का मकर राशि सेहत राशिफल

ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन शरीर थोड़ा सुस्त महसूस कर सकता है। खानपान बिगड़ा तो थकान बढ़ेगी। समय पर भोजन, हल्की कसरत और पर्याप्त पानी जरूरी है। बैठे बैठाए काम करने वालों को शरीर खोलने की जरूरत रहेगी। मानसिक रूप से भी आराम तभी मिलेगा जब आप हर छोटी बात का भार खुद न उठाएं। थोड़ा टहलना और स्क्रीन से दूरी फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: रिश्तों में सम्मान और पैसों में संयम रखेंगे तो दिन संतुलित और सुखद रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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