Capricorn Horoscope Today 12 August 2025 Aaj ka makar rashi rashifal मकर राशिफल 12 अगस्त: अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं सामने, निवेश से पहले जानकारी जुटाएं
मकर राशिफल 12 अगस्त: अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं सामने, निवेश से पहले जानकारी जुटाएं

Today Capricorn Horoscope 12 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 12 Aug 2025 05:54 AM
Capricorn Horoscope Today 12 August 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका धैर्य और आपकी व्यवस्थित अप्रोच आपको टास्कों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने में मदद करेगी, जिससे आप लगातार तरक्की कर सकेंगे। सच्चाई में स्थाई सफलता के लिए काम और आराम के बीच बैलेंस बनाए रखें।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज आप देखेंगे कि आपका दिल नए इमोशनल रिश्तों के लिए खुल रहा है। किसी करीबी का दयालु शब्द या विचारशील इशारा गर्मजोशी भरी फीलिंग्स जगा सकता है। यह अपनी उम्मीदों और फीलिंग्स को ईमानदारी से शेयर करने, गहरे रिश्ते बनाने का अच्छा समय है। सिंगल मकर राशि वाले बातचीत शुरू करने के लिए काफी बहादुर महसूस कर सकते हैं जो एक मीनिंगफुल रिश्ते की ओर ले जाता है। कपल एक साथ एक सिंपल और दिल से जुड़ी एक्टिविटी की प्लानिंग बनाकर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं जो जीवन में खुशियां लाएगा और खुली के पलों को बढ़ाएगा।

मकर करियर राशिफल- मकर राशि वालों आज ऑफिस में आपका सामना किसी ऐसे प्रोजेक्ट से हो सकता है जो आपके प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल को चुनौती देगा और आपकी सतर्कता से प्लानिंग बनाने के लिए रिवार्ड मिलेगा। मुश्किल टास्कों को निपटाते समय कलीग आपके व्यवस्थित दृष्टिकोण की तारीफ करेंगे, इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में संकोच नहीं करें। यह धैर्य और स्पष्टता के साथ टीम का मार्गदर्शन करके लीडरशिप दिखाने, सम्मान पाने और भविष्य के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए दरवाजे खोलने का एक मौका है।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों आज आपको अपने बजट का रिव्यू करना चाहिए और उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां समय के साथ छोटी बचत बढ़ सकती है। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी निवेश या खरीदारी पर विचार कर रहे हैं, तो आवेगपूर्ण फैसलों से बचने के लिए पहले जानकारी जुटाएं। आपका प्रैक्टिकल स्वभाव आपको इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर करने में मदद करता है, और आपको बुद्धिमान से भरे विकल्पों की ओर गाइड करता है। सतर्कता से प्लानिंग बनाकर आप ज्यादा वित्तीय सुरक्षा बनाएंगे और आज ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

मकर सेहत राशिफल- मकर राशि वालों आज अपने सेहत पर ध्यान देने से आपको एनर्जी का स्तर मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी। फलों, सब्जियों और पर्याप्त पानी वाला संतुलित डाइट शरीर और दिमाग दोनों को हेल्दी रखेगा। स्ट्रेस कम करने के लिए अपने रूटीन में थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग शामिल करने पर विचार करना चाहिए। पर्याप्त रूप से आराम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने शरीर के संकेतों को सुनें और ज्यादा मेहनत करने से बचें। टास्कों के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेने से आपका फोकस सेट हो सकता है और ओवरऑल भलाई में मदद मिल सकती है, जिससे आप पूरे दिन रिफ्रेश महसूस करेंगे।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

