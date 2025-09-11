मकर राशिफल 11 सितंबर: आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, आर्थिक स्थिति रहेगी स्थिर

Today Capricorn Horoscope 11 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 11 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन व्यावहारिक गति लेकर आया है। छोटे-छोटे एक्शन पर फोकस करें जो रिजल्ट लाते हैं। आपका स्थिर रवैया भरोसा जीतेगा। वर्कप्लेस पर नपे-तुले कदम उठाएं, घर में उदार रहें और खुशहाली और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद के लिए सिंपल रूटीन फॉलो करें। सतर्क रहें, छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और मदद मांगें।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आप और आपका पार्टनर आज स्थिर गर्मजोशी को एन्जॉय करेंगे। दयालुता के छोटे-छोटे कार्य कंफर्ट और भरोसा बनाते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो कम्युनिटी या फ्रेंड्स के जरिए से नए लोगों से मिलें, ईमानदार बातचीत से दरवाजे खुलेंगे। बहुत ज्यादा आलोचना से बचें, जरूरतों को समझाने के लिए सौम्य शब्दों का इस्तेमाल करें। रिश्ता गहरा करने के लिए वॉक या चाय जैसी सिंपल प्लानिंग शेयर करें। सम्मान और धैर्य आपके और दूसरों के बीच कोमल नजदीकियां और स्पष्ट समझ लाएगा।

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आप लंबे कार्यों पर लगातार तरक्की करेंगे। स्पष्ट कदम और रेगुलर चेकअप से प्रोजेक्ट आगे बढ़ते रहते हैं। जब आपके पास आइडिया हों तो आत्मविश्वास के साथ बोलें, लीडर आपकी बात सुनेंगे। स्ट्रेस कम करने के लिए कागजात और मैसेज व्यवस्थित करें। गुडविल बनाने के लिए एक छोटे से काम में मदद का ऑफर दें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, स्लो प्लान गलतियों को कम करते हैं। शांत महसूस करने और अगले चैलेंज के लिए तैयार रहने के लिए आज ही एक महत्वपूर्ण काम पूरा करें। खत्म होने पर चुपचाप सेलिब्रेट करें और आराम करने का प्लान बनाएं।

मकर आर्थिक राशिफल- आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है और छोटे-छोटे बदलाव जुड़ते हैं। डेली खर्च पर नजर रखें ताकि आप देख सकें कि कहां बचत करनी है। तुरंत लाभ का वादा करने वाले रिस्क से भरे प्रपोजल से बचना चाहिए। सीखने या घरेलू जरूरतों के लिए एक मामूली बजट पर विचार करें जो डेली लाइफ को बेहतर बनाता है। अगर आप पेमेंट की उम्मीद करते हैं, तो शांति और विनम्रता से पेमेंट करें। हर वीक थोड़ी-थोड़ी रकम अलग रखने की एक सिंपल प्लान भविष्य की जरूरतों और मन की शांति के लिए एक सहारा बन सकता है।

मकर सेहत राशिफल- आज आपकी एनर्जी स्थिर रहने वाली है, छोटी-छोटी आदतें स्ट्रांग रिजल्ट लाती हैं। कठोरता को कम करने और मूड को अच्छा करने के लिए हर दिन थोड़ा टहलें या स्ट्रेच करें। रेगुल पानी पिएं और थकने पर आराम करें। सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ी देर सांस लेने की कोशिश करें। हैवी स्वीट से बचें और घर का बना सिंपल खाना और फ्रेश फूट्स लाइक करें। अगर आप उदास महसूस करते हैं, तो मदद के लिए किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com