आज का मकर राशिफल (11 नवंबर): आमदनी से खर्च संभलने के योग, घर खरीदने में रखें ठहराव

Makar rashi rashifal today: आज मकर राशि वालों की लंबी यात्रा रद्द होगी और घर खरीदने की योजना टालनी होगी, जबकि मित्र की खबर तथा प्रेम संबंध में सुधार खुशी देंगे। पढ़ें मकर राशि वालों का विस्तृत राशिफल।

घर लेने की योजना आज आगे के लिए रखनी होगी। खरीद का मन बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टालने का संकेत है। घर से निकलने और दूर जाने की योजना भी बदलेगी। लंबी यात्रा रद्द होगी, इसलिए दिन का ढांचा पहले सोचे हुए क्रम से अलग रहेगा। अच्छी बात यह है कि आमदनी से खर्च संभलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची छलांग वाली नहीं, संतुलन वाली रहेगी। कारोबार भी सामान्य गति से चलने की संभावना है। मेलजोल का पक्ष इस साधारण दिन में खुशी जोड़ेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे संपर्क और मित्र दिन के केंद्र में रहेंगे तथा किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बातचीत का यही हल्का पल मन को सहज करेगा।

आज का मकर करियर राशिफल कारोबार के लिए दिन औसत रहेगा। रोज के काम आगे बढ़ाने की संभावना है, लेकिन बहुत बड़े नतीजे की उम्मीद दिन की वास्तविक गति से अधिक होगी। संपर्कों के साथ बातचीत बनी रहेगी और परिचितों के बीच काम का विषय आएगा। लंबी यात्रा रद्द होने से बाहर जाकर किया जाने वाला काम दूसरी तरह व्यवस्थित करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को सहपाठी से पढ़ाई में मदद मिलने के योग हैं। कोई अटका हुआ विषय साथ बैठकर समझना आसान होगा। जिस हिस्से में अकेले उलझ रहे थे, उसे दूसरे की समझ से देखने का अवसर मिलेगा। सहायता का यह छोटा प्रसंग तैयारी में उपयोगी हो सकता है। आज पढ़ाई की उलझन सहपाठी के सामने स्पष्ट रखें।

आज की मकर राशि आर्थिक स्थिति आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनने के योग हैं। रकम का आना दिन की जरूरतों को संभालने में सहायक रहेगा, हालांकि बड़े अतिरिक्त लाभ का संकेत नहीं है। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु साझा धन और निजी आर्थिक मामलों का सवाल उठाएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े पैसे की बात सामने आएगी और उसमें धैर्य लगेगा। किसी रकम पर दो लोगों की अलग समझ होने से चर्चा लंबी होगी। कन्या राशि के नौवें भाव में अपनी नीच राशि में वक्री शुक्र सुख सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। यात्रा की योजना बदलेगी तो उससे जुड़ी पसंद पर भी दोबारा सोचना होगा। घर खरीदने की जल्दबाजी आज की मुख्य आर्थिक चेतावनी है। ऐसी खरीद को फिलहाल स्थगित रखें।

आज का मकर लव राशिफल प्रेम संबंध में सुधार के योग हैं। बातचीत में अपनापन बढ़ने की संभावना रहेगी और साथ समय बिताने का मन होगा। दिन के बदले हुए कार्यक्रम में साथी के लिए जगह निकलने की गुंजाइश बनेगी। अपनी पसंद की बात साझा करना अच्छा लगेगा। ससुराल या साझा पैसे का विषय आया तो निजी रिश्ते और आर्थिक सवाल एक ही बातचीत में जुड़ेंगे। वहां धैर्य की जरूरत रहेगी। मित्र की अच्छी खबर घर की चर्चा में भी आएगी और माहौल में प्रसन्नता होगी। प्रेम का पक्ष दिन की सामान्यता के बीच सुखद रहेगा, हालांकि किसी एक पल से बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी मन में रहेगी। साथी की बात पूरी सुनने के लिए समय दें।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल आज स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। यात्रा रद्द होने और कार्यक्रम बदलने से दिन की लय अलग रहेगी। मन पहले बाहर जाने के लिए तैयार होगा, फिर उसे नए ढंग से समय बिताने की ओर लौटना पड़ेगा। मेलजोल और घर की बातचीत से दिन भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। सामान्य देखभाल के लिए दिन अनुकूल रहेगा। रोज की जरूरतें पूरी होने के बीच अपने आराम का समय पहचानना आसान होगा। कार्यक्रम में हुए बदलाव को लगातार सोचते रहने से मानसिक व्यस्तता बढ़ेगी। खाली हुए समय का कुछ हिस्सा विश्राम के लिए रखें।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ाई में मदद चाहिए तो सहपाठी से सीधे पूछें।

क्या न करें साझा रकम को पूरी तरह अपनी उपलब्ध बचत मानकर खर्च तय न करें।