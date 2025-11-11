Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 11 नवंबर: आज गॉसिप से दूर रहें, जोखिम भरे धन के ऑफर से बचें

मकर राशिफल 11 नवंबर: आज गॉसिप से दूर रहें, जोखिम भरे धन के ऑफर से बचें

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Tue, 11 Nov 2025 06:33 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 11 नवंबर 2025: आज का दिन फोकस और लगातार सफलता लेकर आएगा, जो आगे चलकर आपके काम आएगा। छोटे-छोटे काम सावधानी से पूरे करें। परिवार से प्यार से बात करें और आने वाले सप्ताह के लिए धैर्यपूर्वक योजना बनाएं। आपका शांत प्रयास विश्वसनीय परिणाम देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पूरा करने वाला इमोशनल संतुलन लाएगा।

मकर लव लाइफ: आपका स्वभाव रिश्तों की प्रॉब्लम्स को शांत करने में मदद करेगा। सुनने और देखभाल दिखाने में समय बिताएं, जैसे चाय बनाना या कोई मैसेज भेजना। अपनी उम्मीदों को शेयर करें और दबाव से बचें। कपल्स टीमवर्क और क्लियर योजनाओं के माध्यम से अपने बॉन्ड को मजबूत करें। सिंगल लोगों की किसी रिसर्च ग्रुप या स्थानीय कार्यक्रम में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इसलिए खुले और विनम्र रहें। आज छोटे-छोटे इशारे मायने रखते हैं। जब भी संभव हो, पारिवारिक इवेंट में भी शामिल हों।

करियर राशिफल: ऑफिस में विश्वसनीय बनें और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए क्लियर चरणों का पालन करें। नोट्स बनाएं, सवाल पूछें और सहकर्मियों की शांति से मदद करें। स्मार्ट योजना सीनियर्स को प्रभावित करती है। किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए लीडरशिप के छोटे-छोटे मौके लें। गॉसिप और अचानक रिस्क लेने से बचें। टीम के सीनियर सदस्यों से सीखते रहें। निरंतर प्रयास से पहचान और प्रगति मिलती है। योजना बनाने के लिए हर दिन समय बचाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप योजना का पालन करते हैं तो धन का मामला स्टेबल दिखता है। दैनिक खर्चों पर नजर रखें, समय पर छोटे बिल चुकाएं और अचानक खरीदारी करने से बचें। अगर आप छोटे निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो क्लियर फैक्ट्स के लिए विश्वसनीय दोस्त या सलाहकारों से पूछें। भविष्य की जरूरतों के लिए हर हफ्ते थोड़ी बचत करने पर विचार करें। रिटर्न के मामले में धैर्य रखें और जोखिम भरे ऑफर से बचें। मासिक रूप से योजनाओं की जांच करें और थोड़ी बचत करें।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रूटीन का पक्षधर है। टहलें, ज्यादा पानी पिएं और नियमित रूप से रात में सोएं। सांस लेने के व्यायाम तनाव कम करते हैं। भारी या मसालेदार भोजन से बचें, ताजा शाकाहारी भोजन चुनें और थकने पर आराम करें। हर सुबह थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें, सोने से पहले स्क्रीन का समय कम करें और मन को तरोताजा करने के लिए परिवार के साथ हंसी-मजाक करें। आपकी अच्छी आदतें ऊर्जा लाती हैं। योग करें। आराम ज्यादा करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

