मकर राशिफल 11 मई 2026: मकर राशि वालों की छोटी गलती बढ़ा सकती है परेशानी, आज इन बातों का रखें ध्यान
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मई का दिन…
Capricorn Horoscope 11 May 2026, मकर राशिफल आज : आज किसी उलझे हुए काम को एक साफ मैसेज या सही बातचीत आसान बना सकती है। कोई कॉल, जरूरी कागज, छोटा ट्रैवल प्लान, भाई-बहन से जुड़ी बात, पड़ोसी का मामला या काम की छोटी व्यवस्था आज ध्यान मांग सकती है। आज आधी-अधूरी बातों से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए जो भी पूछना हो साफ पूछें।
अगर कोई प्लान बदला है तो उसे दोबारा कन्फर्म कर लें। समय, जगह, पैसा या अगला कदम साफ रखना जरूरी रहेगा। हर बात को मन में सोचते रहने से बेहतर है कि छोटा-सा मैसेज करके बात क्लियर कर ली जाए। आज छोटी जानकारी भी बाद में बड़ी परेशानी बनने से बचा सकती है।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज साफ बातचीत बहुत जरूरी रहेगी। अगर रिलेशनशिप में हैं तो यह मत सोचिए कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा। अपनी बात सीधे और आसान तरीके से कहें। छोटा-सा अपडेट भी दूरी बनने से बचा सकता है।
सिंगल लोगों की किसी से चैट, कॉल, आसपास के माहौल या रोजमर्रा की मुलाकात में बात बढ़ सकती है। लेकिन किसी एक प्यारे मैसेज को देखकर बहुत आगे की कहानी मत सोचिए। धीरे-धीरे लोगों को समझना बेहतर रहेगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
कामकाज में आज बातचीत और सही जानकारी सबसे ज्यादा काम आएगी। नौकरी करने वालों को ईमेल, कॉल, मीटिंग, रिपोर्ट या जरूरी मैसेज संभालने पड़ सकते हैं। कुछ भेजने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लेना जरूरी रहेगा। छोटी गलती बाद में अतिरिक्त काम बढ़ा सकती है।
बिजनेस करने वालों को डिलीवरी, पेमेंट, बुकिंग या क्लाइंट से जुड़ी जानकारी अच्छे से चेक करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज छोटे नोट्स और जरूरी सवालों पर फोकस करना बेहतर रहेगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आज छोटे-छोटे खर्च मिलकर जेब पर असर डाल सकते हैं। ट्रैवल, रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, कागजी काम या छोटी जरूरतों में पैसा खर्च हो सकता है।
पैसों से जुड़ी किसी भी बात को बिना चेक किए आगे मत बढ़ाएं। नाम, रकम और तारीख अच्छे से देख लें। अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड संभालकर रखें। छोटी सावधानी बाद की परेशानी बचा सकती है।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज ज्यादा फोन, मैसेज और भागदौड़ के कारण दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है। कंधों में दर्द, बेचैनी या नींद की दिक्कत हो सकती है।
बीच-बीच में थोड़ा आराम लें। पानी पीते रहें और देर रात तक बेकार की बहस या ज्यादा सोचने से बचें। छोटी वॉक और थोड़ा शांत समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
मकर राशि वालों के लिए उपाय
आज जरूरी बात साफ शब्दों में कहें। छोटी-सी सही बातचीत कई उलझनें खत्म कर सकती है।
लकी नंबर: 9
लकी रंग: पीला
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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