Makar Rashifal 11 July 2026: आज का दिन रहेगा खास, करियर में मिल सकती है अच्छी खबर
Capricorn Horoscope Today: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। करियर और पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
Capricorn Horoscope Today 11 July 2026, आज का मकर राशिफल: रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उपयोगी व्यस्तता से भरा दिन बन सकता है। मन में कुछ नया करने की इच्छा जागेगी। साथ ही जिम्मेदारियों को संभालने का भरोसा भी रहेगा। परिवार, बच्चों, पढ़ाई, शौक या किसी व्यक्तिगत योजना पर ध्यान देना अच्छा लगेगा। अगर घर में कोई छोटा आयोजन, मिलने जुलने का कार्यक्रम या खास बातचीत तय है, तो उसमें आपकी भूमिका सक्रिय रह सकती है। चंद्रमा मन को अभिव्यक्ति की तरफ ले जा रहा है, इसलिए अपनी बात कहने का सही तरीका चुनना जरूरी रहेगा। आप जो सोच रहे हैं, उसे सीधे काम में बदलने की क्षमता भी रहेगी। लंबे समय से टल रही तैयारी या अभ्यास को आगे बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। शनि प्रयास के क्षेत्र में होने से याद दिलाता है कि किस्मत से ज्यादा निरंतरता काम देती है। जो लोग खेल, कला, कंटेंट, शिक्षण, प्रशिक्षण या बच्चों से जुड़े काम करते हैं, वे दिन को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं।
मकर राशि का लव राशिफल
दिल के मामलों में गर्मजोशी रहेगी, पर साथ में थोड़ी संवेदनशीलता भी। अगर आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो समय अच्छा हो सकता है, बस शब्दों में जल्दबाजी न हो। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ स्नेह बढ़ाने वाले छोटे पल बन सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, योजना या भविष्य को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में आकर्षण अच्छा रहेगा, लेकिन स्वामित्व की भावना से बचना होगा। सामने वाले को सुनना, उसकी पसंद को जगह देना और छोटी बात पर जिद न करना रिश्ता मजबूत करेगा। अगर पिछले दिनों दूरी थी, तो साथ किसी सादा काम में शामिल होना फायदेमंद रहेगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। समझने की क्षमता अच्छी रहेगी और अभ्यास का फायदा दिखेगा। परीक्षा, प्रस्तुति, रचनात्मक प्रोजेक्ट या कौशल आधारित तैयारी में प्रगति मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियां संभालने में भरोसा रहेगा। जो कार्य सटीकता, योजना, विश्लेषण या नेतृत्व मांगते हैं, उनमें आप बेहतर कर सकते हैं। सूर्य और बुध काम के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए दिनचर्या और दस्तावेज दोनों पर नजर रखें। अगर कोई पुराना काम दोबारा सुधारना पड़े, तो परेशान न हों। यही सुधार आगे लाभ देगा। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार की चर्चा, दूर के संपर्क या यात्रा की योजना बन सकती है। खेल या प्रदर्शन से जुड़े लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया, सराहना या मंच पर अच्छा अवसर मिल सकता है। अपनी तैयारी को हल्के में न लें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे का प्रवाह सामान्य से बेहतर महसूस हो सकता है, लेकिन खर्च भी सोच से ज्यादा निकल सकते हैं। बच्चों, शौक, यात्रा, उपहार या किसी खास योजना पर खर्च की संभावना है। बजट बनाए बिना आगे बढ़ेंगे तो बाद में दबाव लग सकता है। जोखिम वाले निवेश या सुनी सुनाई सलाह पर कदम न रखें। साझा धन, टैक्स, बीमा या कागजी औपचारिकताओं में स्पष्टता रखें। अगर कोई भुगतान अटका है, तो उसे शांत ढंग से फॉलो अप करें। बचत के लिए अलग खाता या अलग रकम रखना उपयोगी रहेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्यतः साथ देगा और उत्साह भी बना रहेगा। फिर भी मानसिक उत्तेजना ज्यादा होने से आराम कम न करें। देर रात तक जागना या लगातार स्क्रीन देखने से थकान बढ़ सकती है। हल्की कसरत, धूप और पर्याप्त पानी आपको संतुलित रखेंगे। भोजन समय पर लें। शरीर में जकड़न न हो, इसके लिए बीच बीच में उठते बैठते रहें।
आज की सलाह
उत्साह को दिशा दें, खर्च लिखकर चलें और अपनी तैयारी को आखिरी समय पर न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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