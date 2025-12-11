मकर राशिफल 11 दिसंबर : मकर राशि वालों को आज मिलेगा मेहनत का फल, धैर्य रखकर ही करें काम

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 11 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिलेगा। कार्यों में धैर्य जरूरी है।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 11 December 2025 : आज छोटे-छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों से क्लियर रिजल्ट मिलेगा- चाहे घर में हों या ऑफिस में। शांत रहें, धैर्य रखें और आसपास हो रही छोटी-छोटी सफलताओं को नोटिस करें। सही प्लानिंग और सरल सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ही काम पर फोकस करें, नरम शब्दों में बात करें और कदम-दर-कदम काम पूरा करें। ये छोटी जीतें आपका मन हल्का करेंगी और आगे की दिशा भी साफ दिखाएंगी।

लव राशिफल: रिश्तों में आज सच्ची लेकिन शांत बातचीत काम आएगी। छोटे-छोटे प्लान शेयर करें और बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। पार्टनर को प्यार जताने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। इससे ही भरोसा बढ़ता है। धैर्य से दिया गया जवाब रिश्ते को मजबूत बनाता है और बातचीत को भी आसान बनाता है। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलते वक्त क्लियर और सहज रहें। अपनी इच्छाएं प्रेमी को जरूर बताएं। उम्मीदें कम रखें और भरोसा धीरे-धीरे बनने दें। आज कठोर शब्दों से बचें। सीधी, नरमी वाली बात प्यार को गहरा करेगी और रिश्ते में आराम और स्थिरता लाएगी।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज एकदम क्लियर काम चुनें और उसे पूरा करके ही दूसरा काम शुरू करें। आपकी स्थिर मेहनत सीनियर्स और टीम दोनों की नजर में आएगी। किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो तो तुरंत सवाल पूछें। इससे समय बचेगा। टीम में कोई काम अटका हो तो हल्की-सी मदद कर दें, इससे भरोसा बढ़ता है। बहुत सारे काम एक साथ लेने से बचें। जरूरत पड़े तो विनम्रता से "नहीं" कह दें। दिन की एक क्लियर लिस्ट बना लें। इससे मन भी शांत रहेगा और काम भी निरंतर चलता रहेगा। आपका शांत और भरोसेमंद रवैया आने वाले समय में नई जिम्मेदारियां और मौके लेकर आएगा।

आर्थिक राशिफल: आज छोटे खर्चों पर नजर रखें और बिल ठीक से चेक करें इससे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी-सी रोजाना की बचत आगे चलकर बड़ी सुरक्षा बनेगी। जज्बात में आकर खर्च करने से बचें। खरीदने से पहले सोचें कि उसकी असली जरूरत क्या है। अगर कोई बड़ा खर्च प्लान कर रहे हैं तो विकल्पों को जरूर देखें और बिल/रसीद संभालकर रखें। हर चीज का रिकॉर्ड रखना आपको भविष्य के खर्चों के लिए तैयार और आत्मविश्वासी बनाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज हल्की चाल-ढाल और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग आपके मूड को बेहतर करेगी और रात की नींद भी सुधारेगी।पानी भरपूर पिएं और घर का हल्का खाना खाएं। देर रात स्नैक्स खाने से बचें। इससे पाचन बिगड़ सकता है। थोड़ी थकान महसूस हो तो आराम करें। दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेने से तनाव कम होगा और ध्यान केंद्रित रहेगा।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

