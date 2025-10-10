Capricorn Horoscope Today 10 October 2025 Aaj ka makar rashi rashifal future predictions मकर राशिफल 10 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, करियर में ग्रोथ के भी संकेत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Capricorn Horoscope Today 10 October 2025 Aaj ka makar rashi rashifal future predictions

मकर राशिफल 10 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, करियर में ग्रोथ के भी संकेत

Today Capricorn Horoscope 10 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेFri, 10 Oct 2025 06:07 AM
Capricorn Horoscope Today 10 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज रिलेशनशिप के मामलों को हैंडल करें और पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने पर विचार करें। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। आज धन का आगमन होगा। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी भी आपको परेशान नहीं करेगी।

मकर लव राशिफल- लव अफेयर को सिंपल लेकिन प्रोडक्टिव बनाए रखना चाहिए। इगो को लेकर झगड़े हो सकते हैं और कुछ लव अफेयर टॉक्सिक भी हो सकते हैं। महिलाएं आज उन लव अफेयर से बाहर आना पसंद कर सकती हैं जहां उन्हें घुटन महसूस होती है। कुछ महिलाओं का एक्स लवर के साथ मामला सुलझेगा और इससे पुराना लव अफेयर फिर से शुरू होगा। शादी के लिए आपको उनके माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। शादीशुदा जातक फैमिली बढ़ाने को लेकर सीरियस हो सकते हैं। जो लोग क्रश को प्रपोज करने के इच्छुक हैं उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए एक दिन का इंतजार करना होगा।

मकर करियर राशिफल- जरूरी जिम्मेदारियां लेने के लिए आज ऑफिस जाएं जिससे करियर में भी ग्रोथ होगी। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए जरूरी है जो मशीनों के साथ काम करते हैं। आपका अनुशासन आज टीम को महत्वपूर्ण टास्कों में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, नर्सों और बायोकेमिस्टों का दिन शांति से भरा रहेगा। बैंकिंग और लेखा पेशेवरों के लिए आखिरी फिगर के बारे में विस्तृत नोट रखना भी जरूरी है। कारोबारी आज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। लेकिन खर्च पर उचित नजर रखना जरूरी है। आपको किसी फ्रेंड के साथ पैसों का कोई मसला सुलझाने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ जातकों को परिवार में संपत्ति को लेकर परेशानी होगी। जब आपको वर्कप्लेस पर किसी उत्सव के लिए खर्च की जरूरत हो तो डिप्लोमेटिक रवैया अपनाएं। कारोबारी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों से धन जुटाने में भी सफल हो सकते हैं।

मकर सेहत राशिफल- आज प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखें। आज गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। छुट्टियों के दौरान एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचें। कुछ बड़े-बुजुर्गों को चेस्ट से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत हो सकती है और इसके लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत हो सकती है। बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है जो उन्हें स्कूल जाने से रोक सकता है। पोषक तत्वों, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट खाकर हेल्दी रहें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

