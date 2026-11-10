आज का मकर राशिफल (10 नवंबर): आज कमाई के लिए दिन अच्छा दिन, लंबे समय की इच्छा पूरी होगी

Makar rashi rashifal today: आज मकर राशि वालों कमाई के लिए दिन अच्छा है। लंबे समय की इच्छा पूरी होगी और बड़े भाई या बहन से सहयोग मिलने के योग हैं।

कमाई के लिहाज से आज अच्छा दिन है और लंबे समय से मन में बसी इच्छा पूरी होगी। समाज में सम्मान मिलेगा। मेहनत का असर केवल काम तक सीमित नहीं रहेगा, अपने लोगों के बीच भी उसका संतोष महसूस होगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि हुनर और लगातार प्रयास को धीमी, पर साफ दिखाई देने वाली तरक्की का सहारा देगा। छोटी यात्राएं और सीधी बातचीत काम आगे बढ़ाने में उपयोगी रहेंगी। बड़े भाई या बहन से समर्थन मिलने के योग हैं। उनके साथ बातचीत से मन मजबूत होगा। दिन में आर्थिक संतोष और निजी रिश्ते की गर्माहट साथ रहेंगी। जीवनसाथी के साथ समय रोमांटिक रहेगा।

करियर और शिक्षा अपने काम को ठीक ढंग से पूरा करने की इच्छा मजबूत रहेगी। आपने जिस हुनर पर समय लगाया है, उसका उपयोग सामने आएगा। प्रगति की गति धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन दिशा समझ आएगी। काम के लिए होने वाली छोटी यात्रा उपयोगी रहने के योग हैं। तुला राशि के दसवें भाव में सूर्य अपनी नीच राशि में है। इससे अधिकार और वरिष्ठों के साथ आपका आत्मसम्मान आज प्रमुख विषय रहेगा। किसी निर्देश को सुनते समय अपने योगदान की पहचान भी चाहेंगे। चेतावनी यही है कि पद या श्रेय की बातचीत को व्यक्तिगत टकराव न बनने दें। विद्यार्थियों के लिए नियमित अभ्यास और विषय को सीधे ढंग से समझना उपयोगी रहेगा। अपने काम की स्थिति बताने के लिए छोटी और स्पष्ट बात तैयार रखें।

आर्थिक स्थिति अच्छी आमदनी के योग हैं। धन को सुरक्षित रखने और आगे के लिए व्यवस्थित करने का मन बनेगा। आज सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में रकम लगाने के संकेत हैं। हाथ में आई राशि को लंबे समय की जरूरत से जोड़कर देखेंगे। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी और मित्रों से मेलजोल केंद्र में रहेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी और संपर्कों से जुड़ने का मन होगा। अपनी आर्थिक इच्छा पूरी होने का संतोष खर्च की सोच को भी प्रभावित करेगा। लाभ के अवसरों को लेकर उत्साह रहेगा। निवेश में लगने वाली रकम अपने लक्ष्य और जोखिम सहने की क्षमता देखकर तय करें।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के साथ रोमांटिक दिन रहेगा। रोज की जिम्मेदारियों के बीच एक-दूसरे के लिए सहज समय निकलेगा। बातचीत में अपनापन होगा और साथ बैठने का सुख महसूस होगा। किसी लंबे समय की इच्छा पूरी होने की खुशी साझा करने से रिश्ता और निकट लगेगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने की संभावना है। उनसे बातचीत में भरोसा रहेगा और उनकी मौजूदगी का सहारा महसूस होगा। मित्रों से मेलजोल अच्छा रहेगा। किसी की अच्छी खबर आपकी खुशी भी बढ़ाएगी। समाज में मिलने वाला सम्मान परिवार के बीच बातचीत का विषय होगा। आज निजी संबंधों में अपनी उपलब्धि बताने के साथ अपनों की खुशी सुनने का भी मन रहेगा। दिन का यह हिस्सा आर्थिक लाभ से अलग तरह का संतोष देगा।

स्वास्थ्य काम और मेलजोल के बीच दिन सक्रिय रहेगा। सेहत में किसी विशेष बदलाव का संकेत नहीं है। मन में इच्छा पूरी होने की खुशी रहेगी, इसलिए व्यस्तता के बावजूद उत्साह बना रहेगा। छोटी यात्राओं या लगातार बातचीत के बाद आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। अपने प्रयास का असर दिखना मानसिक संतोष देगा। वरिष्ठों के साथ आत्मसम्मान का विषय उठे तो उसके बारे में देर तक सोचने की प्रवृत्ति रहेगी। काम और घर के बीच थोड़ा शांत समय रखें। जीवनसाथी के साथ सहज पल मन का तनाव हल्का करेंगे। दिन के आखिर में अपनी मेहनत और अपनों के सहयोग का संतोष रहेगा।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बड़े भाई या बहन से अपने लक्ष्य पर बात करें। जीवनसाथी के साथ बैठने के लिए शाम का थोड़ा समय अलग रखें।

क्या न करें सम्मान मिलने की खुशी में उतना आर्थिक वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए कठिन हो।

कल का राशिफल