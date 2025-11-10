Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 10 November 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 10 नवंबर: आज ऑफिस में महिलाओं के साथ रहें सावधान, दोपहर का वक्त पैसों से जुड़े इस काम के लिए बेहद शुभ

मकर राशिफल 10 नवंबर: आज ऑफिस में महिलाओं के साथ रहें सावधान, दोपहर का वक्त पैसों से जुड़े इस काम के लिए बेहद शुभ

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Mon, 10 Nov 2025 06:23 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 10 नवंबर 2025: आज आप भाग्यशाली हैं कि आपका रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। काम के प्रति ईमानदार रहें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंशियल दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: रिश्ते के प्रति कमिटेड रहें। अपनी भावनाओं को शेयर करने से न हिचकिचाएं। पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं और रोमांटिक एक्टिविटी में शामिल हों। आज आप अपने माता-पिता के साथ प्रेम संबंध पर बात कर सकते हैं। प्रेमी/प्रेमिका की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आज आपको एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। कुछ जातक पुराने प्रेम संबंधों की ओर लौट सकते हैं, जिससे उन्हें और खुशी मिल सकती है। आपको वर्तमान रिश्ते में खलल न डालने के लिए सावधान रहने की जरूरत है।

करियर राशिफल: वेतन में वृद्धि या भूमिका में बदलाव की उम्मीद करें। कुछ प्रोफेशनल, खासकर जो आईटी और हेल्थ से जुड़े हैं, उन्हें विदेश में नौकरी के मौके मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर का समय एक अच्छा ऑप्शन है। आज ऑफिस में महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप की संभावना ज्यादा है। व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, जबकि बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस के साथ नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर होगी।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 10-16 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शनि की राशि में राहु का गोचर, 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का बेहतरीन समय

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होगा। दोपहर का वक्त ज्वेलरी और नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। आप भाई-बहन के साथ संपत्ति संबंधी किसी समस्या को सुलझाने के लिए भी दिन का उपयोग कर सकते हैं। आपके बच्चे को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। आप व्यापार में भाग्य आजमा सकते हैं।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखना अच्छा रहेगा। आपको उच्च रक्तचाप हो सकता है। दोपहर में बच्चों को सेहत संबंधी समस्याओं के लिए मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, और बुजुर्गों को अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को त्वचा में संक्रमण या मामूली एलर्जी हो सकती है, जो उनके नॉर्मल जीवन को प्रभावित कर सकता है।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:11 नवंबर से रंग लाएगी इन राशियों की किस्मत, गुरु की वक्री चाल से होगा धन लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने