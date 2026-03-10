मकर राशिफल 10 मार्च: मकर राशि आज भाग्य देगा साथ, आएगा धन ही धन
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 10 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 10 मार्च 2026: मकर राशि के जातक आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें। ऑफिस का माहौल काफी प्रोडक्टिव रहेगा, और आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आर्थिक रूप से भी आप काफी अच्छा करेंगे। आपकी सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। नया प्यार और बेहतर पेशेवर मौके आपके दिन को और भी रोशन बना देंगे। अपनी संपत्ति को सावधानी से मैनेज करें। फेफड़ों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन अपनी जीवनशैली को हेल्दी बनाए रखें।
मकर राशि आज भाग्य देगा साथ, आएगा धन ही धन
मकर राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका की राय को महत्व दें। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियों या झगड़ों को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है कि आप अभी भी किसी पुरानी घटना के बारे में सोच रहे हों, जिसने आपके जीवन में तनाव पैदा किया था। अहंकार से जुड़े किसी भी मुद्दे को खुलकर बातचीत करके सुलझाना ही सबसे अच्छा होता है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को कोई गिफ्ट देकर भी सरप्राइज दे सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जो अभी सिंगल हैं और अपने क्रश (पसंद के व्यक्ति) से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मैरिड कपल्स के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जीवनसाथी के परिवार वालों का दखल कभी-कभी थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है।
मकर राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन कामकाज में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर होना चाहिए। टीम मीटिंग्स के दौरान आपको कुछ नए और क्रिएटिव आइडिया पेश करने चाहिए। करियर के मामले में किसी भी तरह की अप्रिय या तीखी बहस से बचें। आज के दिन अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा मिलनसार और विनम्र रहें। शेफ,आईटी पेशेवर, डिजाइनर और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाकर काम करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को स्थानीय सरकारी अधिकारियों या नियमों से निपटने में थोड़ी-बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी क्लाइंट के साथ बातचीत या मोल-भाव करने का काम भी सौंपा जा सकता है। इसे अपनी काबिलियत साबित करने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर इस्तेमाल करें।
मकर राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन भाग्य आपके साथ रहेगा और आर्थिक समृद्धि आपके कदम चूमेगी। आपके पास कई अलग-अलग स्रोतों से धन आएगा, जिसमें आपके पुराने निवेशों से मिलने वाला लाभ भी शामिल है। आज के दिन हो सकता है कि आपको किसी दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़े। आज आप कोई नई कार या स्कूटर खरीदने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आज के दिन धन को बहुत सावधानी से खर्च करें, क्योंकि आज आपको अलग-अलग जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज के दिन परिवार के बड़े-बुजुर्ग अपनी संपत्ति का बंटवारा बच्चों के बीच कर सकते हैं, जबकि बिजनेस करने वाली महिला जातक अपने बिजनेस का विस्तार करने के बारे में सोच सकती हैं।
मकर राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको सांस लेने में कुछ दिक्कतें या परेशानी महसूस हो सकती है। बच्चों को आज गले में खराश या सिरदर्द जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के जोखिम भरे या साहसिक खेलों में हिस्सा लेते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, आंख या कानों से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आज के दिन ज्यादा तेल-मसाले वाला या चिकनाई वाला भोजन खाने से बचें, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा