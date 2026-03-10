Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 10 मार्च: मकर राशि आज भाग्य देगा साथ, आएगा धन ही धन

Mar 10, 2026 07:25 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। 

मकर राशिफल 10 मार्च: मकर राशि आज भाग्य देगा साथ, आएगा धन ही धन

Capricorn Horoscope Today 10 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 10 मार्च 2026: मकर राशि के जातक आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें। ऑफिस का माहौल काफी प्रोडक्टिव रहेगा, और आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आर्थिक रूप से भी आप काफी अच्छा करेंगे। आपकी सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। नया प्यार और बेहतर पेशेवर मौके आपके दिन को और भी रोशन बना देंगे। अपनी संपत्ति को सावधानी से मैनेज करें। फेफड़ों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन अपनी जीवनशैली को हेल्दी बनाए रखें।

मकर राशि आज भाग्य देगा साथ, आएगा धन ही धन

मकर राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका की राय को महत्व दें। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियों या झगड़ों को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है कि आप अभी भी किसी पुरानी घटना के बारे में सोच रहे हों, जिसने आपके जीवन में तनाव पैदा किया था। अहंकार से जुड़े किसी भी मुद्दे को खुलकर बातचीत करके सुलझाना ही सबसे अच्छा होता है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को कोई गिफ्ट देकर भी सरप्राइज दे सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जो अभी सिंगल हैं और अपने क्रश (पसंद के व्यक्ति) से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मैरिड कपल्स के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जीवनसाथी के परिवार वालों का दखल कभी-कभी थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है।

मकर राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन कामकाज में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर होना चाहिए। टीम मीटिंग्स के दौरान आपको कुछ नए और क्रिएटिव आइडिया पेश करने चाहिए। करियर के मामले में किसी भी तरह की अप्रिय या तीखी बहस से बचें। आज के दिन अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा मिलनसार और विनम्र रहें। शेफ,आईटी पेशेवर, डिजाइनर और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाकर काम करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को स्थानीय सरकारी अधिकारियों या नियमों से निपटने में थोड़ी-बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी क्लाइंट के साथ बातचीत या मोल-भाव करने का काम भी सौंपा जा सकता है। इसे अपनी काबिलियत साबित करने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर इस्तेमाल करें।

मकर राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन भाग्य आपके साथ रहेगा और आर्थिक समृद्धि आपके कदम चूमेगी। आपके पास कई अलग-अलग स्रोतों से धन आएगा, जिसमें आपके पुराने निवेशों से मिलने वाला लाभ भी शामिल है। आज के दिन हो सकता है कि आपको किसी दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़े। आज आप कोई नई कार या स्कूटर खरीदने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आज के दिन धन को बहुत सावधानी से खर्च करें, क्योंकि आज आपको अलग-अलग जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज के दिन परिवार के बड़े-बुजुर्ग अपनी संपत्ति का बंटवारा बच्चों के बीच कर सकते हैं, जबकि बिजनेस करने वाली महिला जातक अपने बिजनेस का विस्तार करने के बारे में सोच सकती हैं।

मकर राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपको सांस लेने में कुछ दिक्कतें या परेशानी महसूस हो सकती है। बच्चों को आज गले में खराश या सिरदर्द जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के जोखिम भरे या साहसिक खेलों में हिस्सा लेते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, आंख या कानों से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आज के दिन ज्यादा तेल-मसाले वाला या चिकनाई वाला भोजन खाने से बचें, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

