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मकर राशिफल 10 जुलाई 2026: आज खर्च बढ़ने का है संकेत, इन 2 बातों को नजरअंदाज न करें

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 10 July 2026: मकर राशि वालों के लिए शाम का समय भावनात्मक रूप से हल्का रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी। आज खर्च बढ़ने की भी संकेत हैं। पढ़ें कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए आज का दिन।

मकर राशिफल 10 जुलाई 2026: आज खर्च बढ़ने का है संकेत, इन 2 बातों को नजरअंदाज न करें

Capricorn Horoscope Today 10 July 2026, आज का मकर राशिफल: सुबह का समय घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ी बातों पर केंद्रित रहेगा। माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से मदद, सलाह या भावनात्मक सहारा मिल सकता है। घरेलू काम, साज-सज्जा, मरम्मत या किसी जरूरी खरीद की योजना बन सकती है। यदि संपत्ति, घर बदलने या घरेलू सुविधा बढ़ाने पर सोच रहे हैं, तो दिशा साफ करने का समय है, हालांकि अंतिम फैसला जांच के बाद ही लें। दिन ढलने की ओर माहौल हल्का और रचनात्मक होगा। मन थोड़ा खुला महसूस करेगा। बच्चों, शौक, घूमने-फिरने या मनोरंजन के लिए समय निकल सकता है। चंद्रमा का यह परिवर्तन बताता है कि जिम्मेदारी के बीच खुशी का छोटा हिस्सा भी जरूरी है। जीवनसाथी का रवैया समझदार रह सकता है। घर में किसी आयोजन, मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम की चर्चा भी हो सकती है। खर्च बढ़ने का संकेत है, इसलिए सुविधा और दिखावे के बीच संतुलन बनाए रखें।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। शादीशुदा लोगों को साथी से सहयोग मिलेगा, खासकर घरेलू मामलों में। घर की व्यवस्था, सजावट या किसी खरीद पर मिलकर बात करना अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्ते में हाल में दूरी थी, वे सहज माहौल में बात शुरू कर सकते हैं। अविवाहित लोग किसी परिचित के माध्यम से रुचिकर बातचीत में जुड़ सकते हैं। शाम का समय भावनात्मक रूप से हल्का रहेगा। साथ में घूमना, फिल्म देखना या परिवार के साथ समय बिताना संबंधों में गर्माहट बढ़ा सकता है। बस जिद और खर्च को लेकर अनावश्यक टिप्पणी से बचें।

शिक्षा और करियर

कामकाज में नियमितता जरूरी रहेगी। ऑफिस में छोटे-छोटे काम, मेल, रिकॉर्ड या फॉलोअप ज्यादा समय ले सकते हैं। बुध वक्री होने से दस्तावेज, तिथि और निर्देश दोबारा देखना बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सेवा, प्रबंधन और समन्वय वाले काम में व्यस्तता रह सकती है। बिजनेस वालों को ग्राहकों की जरूरत समझकर ही अगला कदम लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए घर का शांत माहौल पढ़ाई में मदद कर सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में रचनात्मक विषय, प्रस्तुति या इंटरव्यू की तैयारी बेहतर चलेगी। गुरु संबंधों के क्षेत्र में संतुलन दे रहा है, इसलिए सहयोग मांगने में हिचकें नहीं।

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धन और वित्त

खर्च सामान्य से अधिक रह सकते हैं। घर, सुविधा, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान या मनोरंजन पर पैसा जा सकता है। यदि खरीद जरूरी है तो गुणवत्ता और वारंटी जैसी बातों को नजरअंदाज न करें। संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय आकर्षक लगे, फिर भी कागज अच्छी तरह देखें। आय स्थिर रह सकती है, पर बचत तभी बनेगी जब आप अचानक होने वाले खर्चों पर सीमा रखेंगे। परिवार के साथ बजट पर छोटा सा संवाद उपयोगी रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

मानसिक शांति इस समय शारीरिक आराम जितनी ही जरूरी है। सुबह थोड़ी सुस्ती या भावनात्मक भारीपन हो सकता है। दिन बढ़ने पर मूड बेहतर होगा। हल्का घर का खाना, पर्याप्त पानी और थोड़ी खुली हवा लाभ देगी। देर रात तक जागना ठीक नहीं। स्क्रीन टाइम कम करें और सोने से पहले मन को शांत करने वाली आदत अपनाएं।

आज की सलाह: घर की जरूरत और मन की खुशी, दोनों के बीच खर्च का संतुलन बनाए रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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