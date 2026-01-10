Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 10 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन, जरा-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, रहें सतर्क

मकर राशिफल 10 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन, जरा-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, रहें सतर्क

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 10 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की लव लाइफ में आज कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।

Jan 10, 2026 06:23 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 10 January 2026 : मकर राशि वालों की लव लाइफ में आज कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए रिश्ते को ज्यादा समय और ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही तरीके से संभालेंगे तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पैसों को सही ढंग से मैनेज करना जरूरी है। सेहत भी आज थोड़ा ध्यान मांगती है। रिश्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करें और ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन दें। आज पैसा और सेहत, दोनों ही मामलों में सतर्क रहना जरूरी है।

मकर राशि का लव राशिफल: आज प्यार भरे रिश्ते में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आप अपने क्रश का दिल जीत सकते हैं और रिश्ते में मस्ती व रोमांच रहेगा। कुछ लोग रोमांटिक ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं और परिवार का भी साथ मिलेगा। जो लोग यात्रा पर हैं, वे अपने पार्टनर को अपनी दिनभर की प्लानिंग जरूर बताएं। कड़वी बातों से बचें। कुछ अविवाहित पुरुष अपने एक्स से पुराने मतभेद सुलझाकर फिर से रिश्ता शुरू कर सकते हैं।

मकर राशि का करियर राशिफल: आज प्रोफेशनल लाइफ में मिला-जुला अनुभव रहेगा। जिन लोगों के इंटरव्यू आज तय हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोगों की सैलरी बढ़ने के संकेत भी हैं। आईटी और ग्राफिक डिजाइन से जुड़े लोग परेशान रह सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट तैयार प्रोजेक्ट में बदलाव की मांग कर सकते हैं। जो लोग अहम प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, उन्हें डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा और अपने व्यवहार से क्लाइंट को प्रभावित करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: आज बड़े खर्चों से दूरी बनाए रखें। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। कुछ लोगों को पारिवारिक संपत्ति मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में पैसों को लेकर छोटी-मोटी बहस हो सकती है, जिससे बचने की कोशिश करें। दोस्तों के बीच भी पैसों को लेकर विवाद में पड़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए फंड जुटाने के लिए आज से बेहतर है एक-दो दिन इंतजार करना।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है, क्योंकि आज छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। रोजाना एक्सरसाइज को आदत बनाएं और खाने-पीने पर ध्यान दें। जिन लोगों को लिवर या छाती से जुड़ी परेशानी है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। बच्चों को वायरल फीवर, खांसी या पाचन की समस्या के कारण स्कूल मिस करना पड़ सकता है। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी हल्की परेशानियां भी हो सकती हैं।

