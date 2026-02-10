मकर राशिफल 10 फरवरी 2026: मकर राशि वालों की लवलाइफ में किसी तीसरे की एंट्री, फाइनेंशियल चैलेंज भी आ सकते हैं सामने
Capricorn Horoscope Today 10 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की लवलाइफ में किसी तीसरे की एंट्री, फाइनेंशियल चैलेंज भी आ सकते हैं सामने
Capricorn Horoscope Today 10 February 2026 : मकर राशि वाले गेम के मास्टर है। आपको लवलाइफ को बेहतर रखना है। आपको अच्छे से अपने पार्टनर की बातों को अच्छे से सुनना है।आज आर्थिक लाइफ से जुड़े कुछ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। आप आज कुछ प्रोपर्टी सेल और खरीद सकते हैं।आज प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इनसे करियर बढ़ेगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों आज अच्छी हैं।
मकर लव राशिफल
आज रिलेशनशिप में मकर राशि वालों को कमिटेड रहना है। आपका पार्टनर आपके समर्पण को पहचानेगा। इससे आपकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज होते हैं, तो आप आसानी से उन्हें सोल्व कर लेंगे। आज आप अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने क्रश को लेकर आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल सकता है। कुछ लोग आज क्रश के अलावा एक्स लवर से भी अपने रिलेशनशिप फिर से सुघार सकते हैं और फिर से आप दोनों साथ हो जाएंगे। आज किसी तीसरे इंसान को अपनी लवलाइफ में ना आने दें। आपको इस बात को लेकर सावधान रहान होगा कि आपका पार्टनर आपकी किसी दोस्त या आपके किसी दोस्त से प्रभावित हो सकता है, इससे आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाएंगी।
मकर करियर राशिफल
आज ऑफिस में आपको एक के बाद एक नए काम मिलेंगे। आपको काम के लिए डेडलाइन बहुत टाइट मिल सकती हैं। आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को ब्रशअप करना चाहिए। आप अपना प्रोफाइल भी जॉब पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। आज का दिन जॉब इंटरव्यू के लिए भी सही रहेगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने मैनेजमेंट को इंप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, वो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना आज करना पड़ सकता है।
मकर मनी राशिफल
आज मकर राशि वालों को अपने फाइनेंस पर खास ध्यान देना है। आप आज प्रोपर्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। अगर परिवार में प्रोप्टी से जुड़ी दिक्कतें हैं, तो आज उन पर बात करें। आज आपका भाई या बहन को आर्थिक दिक्कत हो सकती है, वो आपसे पैसों की मदद की उम्मीद करेंगे। आप उन्हें पैसों को देने को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि पैसा वापस हो जाए। जिन लोगों के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे है, वो आज ट्यूशन फीस दे देंगे। बिजनेसमैन फंड को देने में सावधान रहें, आपके सामने फाइनेंशियल चैलेंज आ सकते हैं।
मकर हेल्थ राशिफल
आज कुछ बच्चों में ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वहीं बुजुर्ग आज हड्डियों से जुड़ी दिक्कत को भी सामने ला सकते हैं।आज आपको हेल्दी डाइट बनाए रखनी है। इस समय तनाव खासकर काम के तनाव से बचें और जिंदगी की दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालें। आज कुछ लोगों को बीपी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आज मकर राशि के लोगों को बाइक चलाते समय या बाईक और माउंटेन पर चढ़ते समय खास सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां