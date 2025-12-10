मकर राशिफल 10 दिसंबर: मकर राशि आज पैसों के मामले में दिन बेहद शुभ, करियर में रखें इस 1 बात का ध्यान

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today 10 December 2025, मकर राशिफल 10 दिसंबर 2025: प्यार के मामले में ईमानदार रहें। इससे आपका पार्टनर खुश रहेगा। नई जिम्मेदारियों से आप ऑफिस में पावरफुल बनेंगे। छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान कर सकती हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर राशि आज पैसों के मामले में दिन बेहद शुभ, करियर में रखें इस 1 बात का ध्यान मकर लव लाइफ: आज अपने लव अफेयर को क्रिएटिव बनाए रखें। छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, आपको अपनी लव लाइफ में कुछ अच्छे पल देखने को मिलेंगे। कई नए रिश्ते भी शुरू होंगे, खासकर दोपहर में। पहाड़ों वाली जगह पर रोमांटिक छुट्टी प्लान करें या एक-दूसरे के साथ भावनाएं शेयर करते हुए ज्यादा समय बिताएं। आज शादी के भी योग हैं। कुछ लव अफेयर्स में असहमति हो सकती है, और आपको उन्हें सुलझाने की पहल करनी चाहिए।

करियर राशिफल: आज विदेशी क्लाइंट्स के साथ डील करते समय आपकी कमिटमेंट काम आएगी। टीम प्रोजेक्ट्स को संभालते समय अपने अहंकार को दूर रखें। अपनी परफॉर्मेंस से सीनियर्स को खुश रखें। आपके नौकरी बदलने के चांस भी ज्यादा हैं। जो लोग लीगल, मीडिया, एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर और बैंकिंग प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें अनुशासन के बारे में सावधान रहना चाहिए। पिछले काम से जुड़ी दिक्कतें भी वापस आ सकती हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल पर असर पड़ेगा।

फाइनेंशियल राशिफल: आप भाई-बहन के साथ पैसों का कोई विवाद सुलझा सकते हैं। आपके माता-पिता भी आज अपनी संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर करने पर विचार कर सकते हैं। बेहतर मनी मैनेजमेंट के लिए एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं। यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और सोच-समझकर फैसला लेना होगा। गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत है। कुछ महिलाओं को वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्च करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: सेहत के मामले में आप अच्छे हैं। कुछ उम्रदराज लोगों को सेहत से जुड़ी कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन नॉर्मल हेल्थ अच्छी रहेगी। ज्यादा ऑयल और चिकनाई वाला खाना न खाएं। इसके बजाय, प्रोटीन, पोषक तत्वों, विटामिन और जरूरी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाएं। आज खेलते समय बच्चों को छोटे-मोटे कट या खरोंच लग सकते हैं। किचन में सब्जियां काटते समय भी छोटे-मोटे कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ