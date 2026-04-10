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मकर राशिफल 10 अप्रैल 2026 : मकर राशि वालों के लिए धीमी शुरुआत के बाद शाम तक संभलेगा दिन, अधूरे काम होंगे पूरे

Apr 10, 2026 06:04 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 अप्रैल का दिन…

मकर राशिफल 10 अप्रैल 2026 : मकर राशि वालों के लिए धीमी शुरुआत के बाद शाम तक संभलेगा दिन, अधूरे काम होंगे पूरे

Capricorn Horoscope 10 April 2026, मकर राशिफल आज : दिन की शुरुआत आपको जानी-पहचानी लगेगी। सुबह उठते ही आपको समझ आ जाएगा कि किन चीजों पर ध्यान देना है। कोई दबाव नहीं होगा, बस अंदर से लगेगा कि कुछ काम निपटा लेने चाहिए, उससे हल्का महसूस होगा। आज का दिन उसी तरीके को सपोर्ट करता है। चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए माहौल थोड़ा व्यवस्थित और सीधा रहेगा। फालतू चीजों में मन नहीं जाएगा। आप वही करना चाहेंगे जो सही तरीके से पूरा हो सके। यह आपके लिए आसान है, लेकिन दिक्कत थोड़ा बाहर की रफ्तार में आ सकती है। आप जानेंगे कि क्या करना है, लेकिन सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा। किसी का जवाब देर से आ सकता है। कोई काम जितना आसान लग रहा था, उतना नहीं निकलेगा। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यह समस्या नहीं है। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दिन का पहला हिस्सा ठीक रहेगा, लेकिन मन में कुछ अधूरी चीजें चलती रहेंगी। आप काम करते रहेंगे, लेकिन पता रहेगा कि कुछ अभी भी सेट नहीं हुआ है। धीरे-धीरे यह दबाव कम होगा। कोई अटकी चीज साफ होने लगेगी। कोई देरी समझ में आने लगेगी। जो अधूरा लग रहा था, वह अब आकार लेने लगेगा।दोपहर तक दिन संभला हुआ लगेगा। बहुत हल्का नहीं, लेकिन ठीक। और आपके लिए इतना काफी है।

आगे पढ़ें मकर राशि का करियर, आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल

मकर राशि का करियर राशिफल- काम तब अच्छा चलेगा जब आप उसे सीधा और प्रैक्टिकल रखें। आज जल्दी-जल्दी आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि जो काम है, उसे ठीक से किया जाए।किसी काम को दोबारा देखना पड़ सकता है। डिटेल चेक करनी पड़ेगी। किसी बातचीत को पूरा करने के लिए थोड़ा और फॉलो-अप करना पड़ सकता है। यह सब आपके हिसाब से ठीक है।आपको यह भी समझ आएगा कि कौन-सी चीज किसी और पर निर्भर है। अगर जवाब आना बाकी है या फैसला किसी और के पास है, तो उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस समय का सही इस्तेमाल करें। जो आपके हाथ में है, उसे पूरा करें। शाम तक चीजें लाइन में आने लगेंगी और फिर काम संभालना आसान हो जाएगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। कोई खास दबाव नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे फैसलों में ध्यान देना जरूरी है। कोई पेमेंट, खर्च या साधारण फैसला- एक बार देख लेना बेहतर रहेगा। अभी ध्यान रख लिया तो बाद में परेशानी नहीं होगी।

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मकर राशि का लव राशिफल- आज आप थोड़ा कम बोलने वाले रहेंगे। ज्यादा बोलने से ज्यादा आप नोटिस करेंगे। कौन कितना कोशिश कर रहा है। कौन अपनी बात पर टिका रहता है। कौन सच में साथ है और कौन बस दिखा रहा है। आप तुरंत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन सब समझ जाएंगे।अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज शांति ज्यादा जरूरी लगेगी। ज्यादा ड्रामा नहीं, बस स्थिरता।अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लग सकता है जो जमीन से जुड़ा हो, भरोसेमंद लगे और सीधा हो। ऐसा कनेक्शन आज ज्यादा असर करता है।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अंदर का दबाव बढ़ सकता है। लगातार जिम्मेदारी उठाना, बिना रुके काम करना- यह आपको थका सकता है, भले बाहर से आप ठीक दिखें। थोड़ा ब्रेक लें। जब लगे कि दिमाग ज्यादा परेशान हो रहा है, तो कुछ देर काम से हट जाएं। इतना ही काफी रहेगा खुद को रीसेट करने के लिए।

आज का उपाय- दिन को बेवजह भारी बनाने की जरूरत नहीं है। जो काम सामने है, उसे करें। बाकी चीजों को अभी के लिए छोड़ दें।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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