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मकर राशिफल 1 जुलाई 2026: आज खर्चों पर नियंत्रण सबसे जरूरी, रिस्क से भरे कदम नहीं उठाएं

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 1 July 2026: आज मकर राशि वालों को रिलेशनशिप के मामले में गुरु और शुक्र का साथ है, इसलिए सही लोगों से सहयोग मिल सकता है। जानें आज आपकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, करियर और सेहत।

मकर राशिफल 1 जुलाई 2026: आज खर्चों पर नियंत्रण सबसे जरूरी, रिस्क से भरे कदम नहीं उठाएं

Capricorn Today Horoscope 1 July 2026, आज का मकर राशिफल: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा और भीतर से भारी लग सकता है। बिना वजह थकान, उदासी या यह एहसास कि काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे, सामने आ सकता है। ऐसे समय खुद को कठोर शब्द न कहें। कुछ बातें बस समय मांग रही हैं। सुबह के दौरान खर्च, यात्रा की तैयारी, अधूरा आराम या मन की उलझनें ध्यान खींच सकती हैं। जरूरी हो तो कामों की रफ्तार कम रखें। दोपहर के बाद चंद्रमा आपके पक्ष में आते ही ऊर्जा वापस लौटेगी। चेहरा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बेहतर महसूस होगी। लोगों से बात करना आसान होगा और आपका असर भी दिखेगा। रिश्तों के क्षेत्र में गुरु और शुक्र का समर्थन है, इसलिए सही लोगों से सहयोग मिल सकता है। फिर भी हर प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत न लें। कहीं आना जाना हो तो सावधानी रखें और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें। दिन पूरी तरह खराब नहीं है, बस इसकी शुरुआत धैर्य मांगती है।

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प्रेम और रिश्ते

भावनात्मक मामलों में गहराई रहेगी। सुबह अकेले रहना या कम बोलना आपको बेहतर लग सकता है। यदि साथी इस चुप्पी को गलत समझे तो एक सीधी सी बात कर दें कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए। दोपहर के बाद आपका स्वभाव खुलने लगेगा और प्रेम में गर्मजोशी बढ़ेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे। आकर्षण और अपनापन दोनों बने रहेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर रोजमर्रा की योजनाएं बनाना फायदेमंद रहेगा। किसी पुराने मनमुटाव को शाम में हल्का किया जा सकता है।

शिक्षा और करियर

काम के लिहाज से सुबह बहुत आक्रामक रुख न अपनाएं। पर्दे के पीछे की तैयारी, दस्तावेज, बैकएंड काम या पुराने मुद्दों की समीक्षा ज्यादा उपयोगी रहेगी। दिन बढ़ने पर आपका आत्मविश्वास लौटेगा और आप मीटिंग, चर्चा या पहल के लिए तैयार महसूस करेंगे। साझेदारी, क्लाइंट संवाद या इंटरव्यू जैसी स्थितियों में आकर्षक प्रस्तुति मदद करेगी, लेकिन बुध के वक्री असर के कारण शर्तें और शब्द ध्यान से पढ़ें। छात्रों के लिए दो हिस्सों में पढ़ाई बांटना अच्छा रहेगा। सुबह हल्का रिविजन करें। बाद में मुख्य विषय पकड़ें। लिखने, बोलने और प्रस्तुति देने वाले काम शाम के करीब बेहतर चलेंगे।

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धन और वित्त

खर्चों पर नियंत्रण आज सबसे जरूरी बात है। सुबह अनियोजित भुगतान, यात्रा, सुविधा या ऑनलाइन खरीद की इच्छा बढ़ सकती है। पहले सोचें, फिर करें। दिन के बाद वाले हिस्से में वित्तीय समझ बेहतर होगी और आप प्राथमिकता तय कर पाएंगे। जोखिम वाले कदम न लें। किसी साझा समझौते, फीस या परिवार से जुड़े आर्थिक फैसले में कागजी स्पष्टता रखें। बचत छोटी हो, फिर भी नियमित रहे।

स्वास्थ्य और कल्याण

नींद की कमी, मानसिक थकान या चुपचाप तनाव ढोने से कमजोरी महसूस हो सकती है। सुबह शरीर को आरामदायक गति दें। अचानक भारी काम न लें। दोपहर के बाद ऊर्जा सुधरेगी, फिर भी अति न करें। यात्रा में सतर्क रहें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी धूप या खुली हवा आपके मूड को बेहतर कर सकती है।

आज की सलाह: सुबह खुद पर नरम रहें, दोपहर के बाद जरूरी काम आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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