मकर राशिफल 9 सितंबर 2025: आज आपके लवलाइफ में किसी तीसरे की दखल रहेगी, जिससे लवलाइफ सीरियस होगी

Today Capricorn Horoscope 9 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।आज आपके लवलाइफ में किसी तीसरे की दखल रहेगी, जिससे लवलाइफ सीरियस होगी

Capricorn Horoscope Today 9 September 2025, इस समय मकर राशि वालों को लव अफेयर को प्रॉडकटिव रखना चाहिए। आज कोई बड़ा आर्थिक इश्यू नहीं आएगा। रिलेशनशिप में कूल और शांत रहें। आज प्रोफेशनल लाइफ में सफलता आपकी विश्वसनीय साथ होग। आज हेल्थ और फाइनेंस दोनों आपकी तरफ हैं।

मकर लव राशिफल आज आपके लव अफेयर में किसी तीसरे की दखलअंदाजी रहेगी, जिससे आपके लवलाइफ में गंभीर असर होंगे। आज कुछ लवर शादी को लेकर भी फैसला कर सकते हैं।लंबी दूरी के रिलेशनशिप में इस समय कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। किसी पर गुस्सा ना करें, चाहें आप उससे असहमत ही क्यों ना हों। छोटे इश्यूज को फिलहाल छोड़ दें, खासकर अगर आप रोमांटिक लाइफ में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हों।

मकर करियर राशिफल काम में आज अपने स्टेप्स को सावधानी से वॉच करें,क्योंकि आपके सामने नए चैलेंज आ सकते हैं। एकेडमिक्स, मार्केंटिंग, एनिमेशमन के लोगों का दिन प्रॉडक्टिव रहेगा। आज ऐसा भी समय आएगा, जब आप गुस्सा करेंगे, आपा खो देंगे। इससे आपके करियर में गंभीर असर पड़ सकता है। आपको काम में समझौता भी करना पड़ सकता है। आपकी सफलता के कारण आपके दुश्मन बन जाएंगे।

मकर धन राशिफल इस समय मकर राशि वालों को कोई सीरियस पैसों से जुड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और इससे आपको सभी अपना बकाया चुकान करने में भी मदद मिलेगी। जो लोग बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वो एयर टिकट बुक कर सकते हैं या होटल में बुकिंग करा सकते हैं। आज अगर नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो अच्छा दिन है। कुछ महिलाओं को नया वाहन मिलने का सौभाग्य भी मिलेगा। आप दान भी कर सकते हैं या किसी भाई-बहन या दोस्त की मदद कर सकते हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत है।

मकर स्वास्थ्य राशिफल आपको आंखों, कानों या नाक में छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती हैं। किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा रहेगा। बच्चों को शाम के समय खेलते समय अलर्ट रहना चाहिए। बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। आपको हड्डियों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती हैं, और जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन्हें शाम के समय सावधान रहना चाहिए।

