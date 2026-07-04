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मकर राशिफल 4 जुलाई 2026: धन लाभ के बनेंगे योग, करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today 4 July 2026: मकर राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन धन, करियर और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और बचत व आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा।

मकर राशिफल 4 जुलाई 2026: धन लाभ के बनेंगे योग, करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Capricorn Horoscope 4 July 2026, मकर राशिफल: ध्यान धन, परिवार, बोलचाल और स्थिरता पर रहेगा। दिन ऐसा है जिसमें आप चीजों को समेटना, जमा करना और व्यवस्थित करना चाहेंगे। घर में मेहमान का आना, परिवार के साथ बैठना या खाने पीने की व्यवस्था करना संभव है। आपकी वाणी आज असरदार रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। इसका उपयोग समझदारी से करें। बात मनवाने का मौका है, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं। लंबे समय से चल रहे किसी छोटे विवाद या दूरी को आज शांत तरीके से सुलझाया जा सकता है। रोजमर्रा के कामों में मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसका लाभ आगे दिखेगा। कामकाजी लोगों के लिए सेवा, प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का भाव सक्रिय है, इसलिए ढील से नुकसान हो सकता है। वहीं रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में बुध वक्री और गुरु, शुक्र की उपस्थिति यह संकेत देती है कि पुरानी बात फिर उठ सकती है, पर समाधान की दिशा भी खुलेगी। परिवार के छोटे सदस्य, बच्चों की पढ़ाई या किसी आरंभिक शिक्षा से जुड़ी योजना पर बातचीत बन सकती है। दिन को गंभीर न बनाकर सरल रखें। शांत स्वर में कही गई बात आज ज्यादा असर करेगी।

मकर राशि का लव राशिफल

रिश्तों में सुधार और सामंजस्य लाने का अच्छा अवसर है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर फिर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बार बात सुलझाने का मूड अधिक रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी मनमुटाव को खींच रहे थे, तो आज पहल करना बेहतर रहेगा। आपकी आवाज और लहजा आज प्रभावी रहेगा, इसलिए सख्ती के बजाय अपनापन चुनें। परिवार के बीच बैठना, साथ खाना या किसी छोटे आयोजन से निकटता बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए कोई बातचीत शुरू हो सकती है, पर फिलहाल उसे जानने समझने के स्तर पर ही रखें।

मकर राशि का करियर राशिफल

मेहनत का दिन है और लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। ऑफिस में काम की सूची लंबी लग सकती है, लेकिन आप एक एक चीज संभाल लेंगे। विरोध या प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामले में घबराने की जरूरत नहीं। शांत रहकर तथ्य पेश करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में नरम पड़ सकती है। बिजनेस वालों के लिए ग्राहक से संवाद, दाम तय करना और शर्तों को लिखित रखना फायदेमंद रहेगा। छात्रों के लिए आधार मजबूत करने का समय है। छोटे बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने, नया विषय चुनने या ट्यूशन रूटीन बनाने जैसी बातें आगे बढ़ सकती हैं। जल्दी नतीजे के बजाय नियमित अभ्यास पर भरोसा रखें। किसी इंटरव्यू या मीटिंग में आपकी बात रखने का तरीका अच्छा असर छोड़ सकता है।

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मकर राशि का आर्थिक राशिफल

धन संचय की सोच मजबूत रहेगी। बचत, जमा रकम, निवेश योजना या घर के खर्च का हिसाब बनाने के लिए अच्छा समय है। फिर भी केवल आकर्षक दिखने वाले विकल्प पर तुरंत भरोसा न करें। परिवार की जरूरतों और अपनी भविष्य योजना के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। किसी जरूरी खरीद का विचार बन सकता है। तुलना करके फैसला लें। पुराना बकाया वसूलने या भुगतान व्यवस्थित करने में प्रगति हो सकती है। धन के मामले में स्थिर चाल ही लाभ देगी।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर सामान्य रहेगा, पर काम का दबाव थकान दे सकता है। समय पर भोजन और पर्याप्त आराम बहुत जरूरी होगा। गला, आवाज या बोलने की अधिकता से जुड़ी हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पानी पीते रहें। देर रात तक काम खींचना ठीक नहीं। थोड़ी सैर और सरल भोजन आपको संतुलित रखेगा। मन को शांत रखने के लिए अनावश्यक बहस से दूर रहें।

आज की सलाह: अपनी बात मीठे और स्पष्ट शब्दों में रखें, आधे विवाद वहीं खत्म हो जाएंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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