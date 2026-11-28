मकर राशिफल 28 नवंबर 2026: परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का बनेगा प्लान, अविवाहितों को मिल सकता है शादी का प्रस्ताव
28 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए परिवार के साथ समय बिताने और खुशियां बांटने का मौका मिलेगा। काम की व्यस्तता के बीच पिकनिक या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। जीवनसाथी के साथ बातचीत और समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
Capricorn Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: काम की व्यस्तता के बीच आज परिवार के साथ पिकनिक पर जाएंगे। रोज के कार्यक्रम से अलग यह समय खुशी देगा। सुख-सुविधाओं का आनंद मिलेगा और साथ बैठकर खुली बातचीत होगी। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार से जुड़े विषयों में अचानक रुचि तथा बेचैनी बढ़ाएगा। कोई सुविधा तुरंत पाने की इच्छा होगी। अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से प्रस्ताव मिलने की संभावना है। प्रेम की बात सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। घर के लोगों की पसंद कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगी। आज आनंद का बड़ा हिस्सा साथ रहने से मिलेगा और रोज की व्यस्तता से अलग यह अनुभव मन को भाएगा।
28 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए परिवार, प्रेम और विवाह से जुड़े क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए शादी का प्रस्ताव मिल सकता है? जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मिठास और आर्थिक मामलों में सुख-सुविधाओं पर खर्च के क्या योग हैं? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार इन सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
मकर राशि का करियर राशिफल
काम की शुरुआत व्यस्त कार्यक्रम से होगी। किसी सहकर्मी की मांग समय लेगी और लगातार मेहनत से बात सुलझेगी। पेशेवर बातचीत में सामने वाले की जरूरत प्रमुख होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के छठे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के सातवें भाव में आएगा। पहले काम की दिनचर्या केंद्र में रहेगी, फिर जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क दिन का विषय होगा। साझा काम में दूसरे पक्ष की बात समझने पर ध्यान जाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए समय बांटने के बारे में सोचेंगे। बाहर जाने से पहले अपने हिस्से का जरूरी काम पूरा कर लें। काम की मांग पूरी होने पर परिवार के साथ बिताए समय में मन अधिक सहज रहेगा और अधूरे काम का खयाल कम आएगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
सैर और आराम की सुविधा पर खर्च का विचार होगा। किसी चीज की उपयोगिता के साथ उससे मिलने वाली खुशी भी आकर्षित करेगी। परिवार के आनंद में अपनी ओर से कुछ जोड़ने का मन होगा। आमदनी में बढ़ोतरी का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए आज आर्थिक बातचीत उपलब्ध साधनों के उपयोग पर रहेगी। अचानक पसंद आई सुविधा पहले तय खर्च से अधिक आकर्षक लगेगी। घर के लोगों के साथ इस पर चर्चा होगी और अपनी पसंद साफ कहने की इच्छा रहेगी। सैर के खर्च की सीमा पहले तय कर लें। आज सुविधा जुटाने का विचार मन में बार बार आएगा। परिवार के साथ समय बिताने की खुशी आर्थिक चर्चा में भी अपना स्थान बनाए रखेगी।
मकर राशि का लव राशिफल
पिकनिक के दौरान बातचीत खुलेगी और रोज की भागदौड़ से अलग अपनापन होगा। जीवनसाथी के साथ आराम के पल अच्छे लगेंगे। अविवाहित लोगों के लिए मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेमियों को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए दिन अनुकूल मिलेगा। मन की बात कहने का उत्साह रहेगा और सामने वाले के उत्तर को जानने में रुचि होगी। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। साझा कार्यक्रम में अपनी पसंद पर अड़ने से बातचीत का स्वर बिगड़ सकता है। साथी की बात पूरी सुनें। मित्र या जीवनसाथी को उपहार देने का विचार खुशी देगा और साथ के समय में आत्मीयता रहेगी।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बाहर जाने का उत्साह आराम की जरूरत से ध्यान हटा सकता है। व्यस्त काम और पारिवारिक कार्यक्रम मिलकर दिन को भरा रखेंगे। अपनी क्षमता से अधिक कार्यक्रम जोड़ने पर थकान की संभावना रहेगी। किसी परेशानी को केवल व्यस्तता मानकर टालना ठीक नहीं रहेगा। तबीयत असहज लगे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। कार्यक्रम में अपनी सुविधा का ध्यान रहने पर आनंद लेना अधिक सहज होगा। आज मन बाहर के सुखद अनुभवों की ओर जाएगा और शरीर को आराम देने के लिए समय निकालने का प्रश्न भी सामने रहेगा। परिवार के बीच बैठने और रोज की दौड़ से थोड़ा अलग होने का अनुभव अच्छा लगेगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- साथी या करीबी मित्र के लिए अपनी क्षमता के भीतर छोटा उपहार चुनें।
क्या न करें- सैर के कार्यक्रम में अपनी पसंद सब पर न थोपें।
कल का राशिफल
कल जीवनसाथी का सहयोग रहेगा और मन प्रेमपूर्ण होगा। पढ़ाई तथा बचत के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार में नए साझेदार से अवसर मिलने के योग हैं। खानपान पर ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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