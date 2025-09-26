मकर राशिफल 26 सितंबर: आज धन रहेगा आपके पक्ष में लेकिन फिजूलखर्ची से बचें

Today Capricorn Horoscope 26 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 26 September 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि के जातक प्यार में ईमानदार रहें और यह लाइफ से जुड़ी परेशानियों को हल करने में मदद करेगा। वर्कप्लेस पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए और ज्यादा अवसरों की खोज करें। आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए समृद्धि का इस्तेमाल करें। सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

मकर लव राशिफल- आपको रिलेशनशिप में समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एटीट्यूड को लेकर एक छोटी सी परेशानी के बावजूद आज आप अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। सिंगल महिलाएं किसी ऑफिशियल फंक्शन, फैमिली इवेंट या रेस्टोरेंट में ट्रैवल के दौरान किसी खास शख्स से मिल सकती हैं। आज रोमांस के सितारे मजबूत हैं और आप अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं और लवर्स का आपसी हित खत्म हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अब अलग-अलग जाने का समय आ गया है।

मकर करियर राशिफल- आज मकर राशि वालों को डिटेल पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े हैं उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में धन को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सरकारी कर्मचारी स्थान परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। आप क्लाइंट से आलोचना को इन्वाइट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रॉसेसिंग से जुड़े बिजनेसमैन को दिन के दूसरे भाग में छोटी परेशानियां नजर आ सकती हैं। आपको टैक्स से जुड़े मामलों को हैंडल करने की जरूरत हो सकती है। स्टूडेंट्स एकेडमिक एग्जाम में पास होंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- आज धन आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन आपको फिजूलखर्ची नहीं करनी चाहिए। इसके बजाए सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिन का दूसरा भाग शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा है, वहीं आप दान में पैसा देने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। सट्टा बिजनेस में निवेश करने से पहले मार्केट का रिसर्च करें क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करने और पैसा खोने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए से धन जुटाने में सफल होंगे।

मकर सेहत राशिफल- आपको सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्हें चेस्ट या कार्डियक संबंधी समस्याओं का इतिहास है। डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं और बाहर से खाना लेते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। आज खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है और आपको सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

