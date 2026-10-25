मकर राशिफल 25 अक्टूबर: आज किस बात पर बिगड़ सकती है बात, शाम होते ही बदलेगा माहौल!

आज का मकर राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें मकर राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आज रिश्तों में किन बातों का ध्यान रखना होगा और पैसों के मामले में कहां सावधानी बरतनी जरूरी है। शाम को चंद्रमा के राशि परिवर्तन का दिन पर क्या असर पड़ेगा, यह भी जानें।

Capricorn Horoscope 25 October 2026 Makar Rashifal: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, छोटे लंबित काम और अपनी ओर से की गई पहल उपयोगी हो सकती है। बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटकर आगे बढ़ें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में जाएगा। तब घर की जरूरतें या निजी भावनाएं ध्यान मांग सकती हैं। दिन के पहले हिस्से की सक्रियता को पूरे दिन की समान ऊर्जा न मानें। किसी परिचित या पड़ोसी से बातचीत का अवसर मिले तो सहज रहें, लेकिन हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेना आज काम और निजी जीवन दोनों को संभालने में मदद करेगा।

मकर राशि का करियर राशिफल शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। निरंतर प्रयास, कौशल का अभ्यास और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। हर काम में रुकावट का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। किसी परियोजना का बड़ा हिस्सा अटका हो तो पहले वह छोटा कदम पूरा करें जिससे आगे की प्रक्रिया खुल सके। बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं। पेशेवर संदेश, संशोधित निर्देश और पुराने काम की समीक्षा में ध्यान दें। भेजने से पहले यह जांचें कि सही दस्तावेज जुड़ा है और प्राप्तकर्ता स्पष्ट है। विद्यार्थी कठिन प्रश्नों का हल बोलकर समझाएं, इससे तर्क की कमी पकड़ में आ सकती है। प्रशिक्षण लेने वाले पाठक एक साथ कई कौशल शुरू करने के बजाय वर्तमान अभ्यास मजबूत करें। किसी सहकर्मी की सहायता लें तो भूमिका स्पष्ट रखें और जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी आय, पारिवारिक खर्च और साझा आर्थिक दायित्व के बीच स्पष्ट हिसाब मांगती है। बचत का आंकड़ा देखते समय आगामी देनदारियां भी जोड़ें। किसी कर्ज, कर या बीमा का विषय लंबित हो तो उसकी वास्तविक स्थिति जानें। केवल अंदाजा लगाकर भुगतान टालना उचित नहीं होगा। किसी परिचित की मदद करनी हो तो उतनी ही रकम तय करें जिससे आपके जरूरी खर्च प्रभावित न हों। घरेलू वस्तु के लिए तुलना करते समय गुणवत्ता, सेवा और वापसी की शर्तें देखें। साझेदारी का लाभ तय मानकर निजी बजट बढ़ाने से बचें और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें।

मकर राशि का लव राशिफल गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सोचकर किए गए समझौते और आपसी समझ के लिए गुंजाइश है, लेकिन इससे रिश्तों की बाकी उलझनें अपने आप खत्म नहीं होंगी। साथी के साथ किसी फैसले पर सहमति बनानी हो तो पहले साझा उद्देश्य तय करें। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। बातचीत में जल्दी निष्कर्ष या तुरंत जवाब देने की जिद से बचना बेहतर रहेगा। किसी विवाद का वास्तविक कारण ग्रहों को न मानें। पुराने मित्र से संपर्क हो तो हालचाल से शुरुआत करें, तुरंत बड़ी अपेक्षा न जोड़ें। घर के किसी सदस्य को निजी समय चाहिए तो उसका सम्मान करें।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल काम का दबाव हो तो लगातार बैठे रहने और अनियमित भोजन से बचें। बाहर खाना पड़े तो साफ जगह और अपने अनुकूल साधारण विकल्प चुनें। हर बाहर का भोजन नुकसान करेगा, ऐसा मानना जरूरी नहीं। आने जाने में सामान्य सावधानी रखें और जल्दबाजी के कारण विश्राम न छोड़ें। वाहन चलाते समय संदेश देखने जैसे ध्यान भटकाने वाले काम न करें। कोई तकलीफ बनी हो तो अपने स्तर पर कारण तय करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। दिन की सक्रियता के बाद घर पहुंचकर थोड़ी देर शांत होना उपयोगी रहेगा। नींद के लिए पर्याप्त अवसर छोड़ें।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- काला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस काम के लिए किसी से संपर्क करना बाकी है, उसका छोटा और स्पष्ट संदेश तैयार करें। घर लौटने के बाद की जिम्मेदारियां पहले पूछ लें, ताकि उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार कामों का बंटवारा हो सके।