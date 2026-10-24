मकर राशिफल (25-31 अक्टूबर): इस सप्ताह पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में न लें, वक्री शनि की सलाह

Capricorn Weekly Horoscope 25-31 October 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope 25-31 October 2026 Makar Rashifal, मकर राशिफल : काम, घर और निजी फैसलों के बीच शुरुआत में असमंजस रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत मीन के चंद्रमा से आपके तीसरे भाव में होगी। इस भाव का संबंध संवाद, साहस और छोटी यात्रा से है। इसलिए बाहरी घटनाओं के साथ मन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। शनि आपके तीसरे भाव में वक्री है। राहु दूसरे भाव और केतु आठवें भाव में हैं। बड़े लक्ष्य और रोज की सीमा में संतुलन रखना जरूरी होगा। हर बात का तुरंत नतीजा निकालने के बजाय पहले देखें कि किस जिम्मेदारी को अभी समय चाहिए।

25 अक्टूबर की शाम चंद्रमा मेष में आपके चौथे भाव में आएगा। यहां घर, माता और मानसिक शांति से जुड़े सवाल अधिक दिखाई देंगे। मध्य में रचनात्मक काम तथा बच्चों या पढ़ाई से जुड़े सवाल बढ़ सकते हैं। पूर्णिमा से घटते चंद्र पक्ष की शुरुआत भी इस भावनात्मक बदलाव के साथ होगी। अगर किसी पुराने मामले की बात सामने आए तो उसे अंतिम संकट नहीं मानें। बात साफ करें, जरूरी कागज संभालें और एक समय पर एक ही फैसला लें। सूर्य, बुध और शुक्र तुला में आपके दसवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बुध और शुक्र वक्री हैं। मंगल कर्क के सातवें भाव में है। गुरु कर्क के सातवें भाव से 31 अक्टूबर को सिंह के आठवें भाव की ओर जाएगा।

लव राशिफल इस सप्ताह रिश्तों की दिशा केवल किसी एक बातचीत से तय नहीं होगी। प्रियजन आपकी व्यस्तता को दूरी न समझें, समय साफ बताएं। शुरुआत के तीसरे भाव के चंद्रमा से निजी अपेक्षाएं उभर सकती हैं। आप जिसे सामान्य बात समझ रहे हों, उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनें। एक दूसरे की सुविधा, समय और घर की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करने से अनावश्यक तनाव घट सकता है। परिवार के साथ छोटा समय भी उपयोगी होगा, बशर्ते मन मोबाइल और काम से हटे।

मेष का चंद्रमा आने पर घर, माता और मानसिक शांति की सक्रियता संबंधों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। मंगल सातवें भाव में है। घर, भावनाओं या पुराने अनुभवों से जुड़े विषय पर प्रतिक्रिया जरूरत से तेज हो सकती है। ऐसे समय में फोन पर लंबी बहस करने या किसी के सामने निजी मतभेद उठाने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परिचित, समारोह या बातचीत से नया संपर्क हो सकता है, लेकिन जल्द वादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के लगातार सम्मानजनक व्यवहार को महत्व दें।

मध्य हिस्से में वृषभ का चंद्रमा पांचवें भाव के विषयों में स्थिरता ला सकता है। बाद में मिथुन का चंद्रमा छठे भाव में आएगा तो संवाद की जरूरत फिर बढ़ेगी। शुक्र तुला में वक्री है, इसलिए पुरानी अपेक्षाओं या पसंद नापसंद की तुलना वर्तमान से हो सकती है। यह किसी रिश्ते के खराब होने का निश्चित संकेत नहीं है। पुराने विषय को समझदारी से सुलझाने का मौका भी है। साथ खाना, बच्चों के लिए समय निकालना या कोई घरेलू काम मिलकर करना आपके लिए बड़ी बातचीत से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

करियर राशिफल पढ़ाई और करियर में शुरुआत के अवसरों को व्यावहारिक तैयारी से जोड़ना होगा। धीरे परिणाम मिलने पर भी लगातार प्रयास और अच्छी योजना लाभकारी है। चंद्रमा मीन के तीसरे भाव से मेष के चौथे भाव में जाएगा। इसलिए पहले संवाद, साहस और छोटी यात्रा से जुड़ी प्राथमिकता और उसके बाद घर, माता और मानसिक शांति का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में मीटिंग, ईमेल और काम की सीमा स्पष्ट रखें। कारोबार में क्लाइंट की रुचि और वास्तविक ऑर्डर को एक न समझें। जो बात लिखित रूप में तय है, उसी पर आगे बढ़ें।

पुराने काम को बेहतर बनाना नई शुरुआत से ज्यादा असरदार हो सकता है। बुध तुला में वक्री है, इसलिए पुराने संवाद, आवेदन, फाइल, तारीख और भुगतान की शर्त दोबारा जांचना उपयोगी होगा। इसका मतलब हर काम में रुकावट की गारंटी नहीं है। बल्कि सावधानी से हुई तैयारी का फायदा अधिक टिकाऊ हो सकता है। छात्र एक लंबे सत्र के बजाय छोटे रिवीजन सत्र रखें। अधूरे चैप्टर की सूची बनाएं और जिन बातों में संदेह है, उन्हें शिक्षक या साथी से पूछें।

वृषभ के चंद्रमा के दौरान आपके पांचवें भाव में स्थिर सोच बढ़ सकती है। इसी दौरान कठिन काम की बुनियाद सुधारें। बाद के मिथुन चंद्रमा से छठे भाव सक्रिय होगा, जिससे बातचीत, नोट्स, संपर्क या काम के अगले चरण का प्लान सामने आएगा। शनि तीसरे भाव में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश आपके आठवें भाव से जुड़े दीर्घकालीन विषयों की ओर ध्यान दिलाएगा। बदलाव को नई तैयारी का संकेत मानें, तुरंत तरक्की का वादा नहीं।

धन राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह जरूरत और इच्छा के बीच अंतर साफ रखना होगा। घरेलू और कामकाजी खर्च को अलग रखकर भुगतान तय करें। मीन के चंद्रमा का तीसरे भाव और फिर मेष का चौथे भाव आर्थिक प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब मूड अच्छा हो तब भी किसी खरीद का पूरा खर्च देखें। अगर मन भारी हो तो राहत पाने के लिए खरीदारी न करें। छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा, घरेलू सुविधा और बाहर का खाना जोड़ने पर अनुमान से अधिक रकम निकल सकती है।

बचत के लिए घर और पेशेवर जरूरतों के बजट अलग रखें। तुला में शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं। आपके दसवें भाव से यह स्थिति पुराने सौदे, बिल, साझा फैसले और खरीद के विकल्प फिर देखने की सलाह देती है। किसी को रकम देने या उधार लेने से पहले वापसी की शर्त तय करें। कारोबार में मौखिक अनुमान से बेहतर लिखित बजट और इनवॉइस रहेगा। किसी बाजार या निवेश को केवल परिचित की सफलता देखकर न चुनें। जोखिम और अपनी जरूरत समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं है।

27 अक्टूबर की रात के बाद वृषभ का चंद्रमा पांचवें भाव और फिर मिथुन का चंद्रमा छठे भाव के विषय सक्रिय करेगा। आर्थिक चर्चा में पहले स्थिरता और बाद में सूचना की अधिकता महसूस हो सकती है। राहु दूसरे भाव में नए रास्तों की इच्छा बढ़ाता है, जबकि केतु आठवें भाव में किसी उपलब्धि से संतोष को असमान बना सकता है। इसलिए लालच और निराशा दोनों में फैसला न करें। 31 अक्टूबर को गुरु का भाव बदलना लंबे समय की वित्तीय सोच पर असर डालने वाला विषय हो सकता है। फिलहाल नकदी प्रवाह और जरूरी भुगतान साफ रखना ही बेहतर रहेगा।

सेहत राशिफल शरीर और मन को नियमितता की जरूरत रहेगी। थकान से बचने के लिए समय पर सोना और छोटे विराम जरूरी हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा संवाद, साहस और छोटी यात्रा से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, जबकि मेष में चंद्रमा आते ही घर, माता और मानसिक शांति के काम तेजी पकड़ सकते हैं। इसी कारण एक दिन सक्रिय और अगले हिस्से में थका हुआ महसूस हो सकता है। इसे किसी बीमारी का संकेत न समझें। नींद, पानी, भोजन और रोज की सामान्य गतिविधि पर ध्यान दें।

नींद का समय लगातार बदलने से शरीर की थकान बढ़ सकती है। मंगल कर्क में होने से घर या मन के दबाव के दौरान प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वाहन चलाते समय बहस और मोबाइल से दूरी रखें। यदि बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठें। यात्रा पर जा रहे हों तो निकलने का पर्याप्त समय रखें। कुछ लोग स्क्रीन के कारण आंखों में असहजता या कम नींद के कारण भारीपन अनुभव कर सकते हैं। लगातार कोई परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, केवल राशिफल के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।

वृषभ का चंद्रमा सप्ताह के मध्य को थोड़ा स्थिर बना सकता है। उस समय घर का साधारण भोजन, एक छोटी सैर और परिवार के साथ आराम से बैठना उपयोगी रहेगा। मिथुन का चंद्रमा अंतिम हिस्से में काम की दिनचर्या, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से जुड़ी हलचल बढ़ाएगा। बातचीत और काम के कारण देर रात तक जागने की आदत से बचें। शनि का वक्री प्रभाव पुरानी दिनचर्या की कमी दोबारा याद दिला सकता है। पूरा रूटीन बदलना जरूरी नहीं है। हर दिन किए जा सकने वाले दो छोटे बदलाव अधिक काम आएंगे।