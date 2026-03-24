मकर राशिफल 24 मार्च 2026: छोटे-छोटे कदन आज लाएंगे पॉजिटिव चेंज, मेहनत से किए काम में मिलेगी सफलता
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च का दिन…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Capricorn Horoscope 24 March 2026, मकर राशिफल: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए शांत, संतुलित और स्थिर ऊर्जा लेकर आया है। आप खुद को फोकस्ड और दृढ़ महसूस करेंगे। छोटे-छोटे कदम और निरंतर प्रयास आज आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। मकर राशि के जातकों को आज धैर्य और समझदारी से काम करने पर सफलता मिलेगी। मदद करने के लिए आज कुछ नए लोग भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
24 मार्च को मकर राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज धीमी लेकिन मधुर प्रगति होगी। अपने साथी से प्यार भरी बातें करें और उनकी भावनाओं को ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी चीजें जैसे प्यारा मैसेज, हंसी-मजाक या साथ में समय बिताना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलने के लिए खुले रहें और दोस्ताना निमंत्रण स्वीकार करें। जल्दबाजी में कोई वादा न करें। सच्चाई और सरलता से रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विवाहित जोड़ों के बीच समझ और सम्मान बढ़ेगा। धैर्य और ईमानदारी आज आपके रिश्तों में गहराई और सुकून लाएगी।
24 मार्च को मकर राशि का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज एक-एक करके काम पूरा करने पर फोकस रखें। सहकर्मियों की मदद करें और मीटिंग में अपने विचार शांत एवं स्पष्ट तरीके से रखें। बड़े बदलाव या विवाद से बचें। आपकी निरंतरता और शांत स्वभाव आपके सीनियर्स और अधिकारियों को प्रभावित करेगा। एक छोटी टू-डू लिस्ट बनाएं, पूरे किए गए कामों का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से फीडबैक लें। आज की मेहनत और स्थिरता भविष्य में अच्छे परिणाम देगी। छोटे-छोटे कदम आज आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
24 मार्च को मकर राशि का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सावधानी और समझदारी बरतें। बड़े या जोखिम भरे खर्चों से बचें। छोटे-छोटे खर्चों की जांच करें, बिल्स और सब्सक्रिप्शन को ध्यान से देखें ताकि अनावश्यक खर्च कम हो। अगर कोई भुगतान करना है, तो पूरी जानकारी की पुष्टि करें। थोड़ा-थोड़ा बचत करना और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाना आज फायदेमंद रहेगा। छोटे और सोच-समझकर किए गए फैसले आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। दिन के अंत में आर्थिक स्थिति स्थिर और संतुलित रहेगी।
24 मार्च को मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आराम, हल्का भोजन और छोटी सैर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त पानी पीना और अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। भारी व्यायाम या भोजन छोड़ने से बचें। अगर तनाव महसूस हो तो थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लें। नियमित ब्रेक लें, गर्म पानी पिएं और समय पर सोने की आदत बनाएं। आज खुद का ख्याल रखना आपकी ऊर्जा को संतुलित और मजबूत बनाए रखेगा। छोटे-छोटे बदलाव आज आपके स्वास्थ्य में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं।
आज छोटे-छोटे कदम, निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच आपके लिए बड़ी सफलता और आत्मगौरव लेकर आएगी। पॉजिटिव रहें और हर काम में संतुलन बनाए रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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