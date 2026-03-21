मकर राशिफल 21 मार्च 2026: मकर राशि वाले आज बजट का दें ध्यान, काम में दिखाएं काबिलियत
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 21 March 2026, मकर राशिफल: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सही साबित होगा। आज आप खुद को शांत, स्थिर और पूरी तरह फोकस्ड महसूस करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आप घर और काम दोनों जगह छोटे-छोटे काम अच्छे से पूरा कर पाएंगे, जिससे साफ प्रगति दिखाई देगी। आज लिए गए आपके शांत और समझदारी भरे फैसले रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे बढ़ाएगी। मकर राशि का स्वभाव आज आपको सही और व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद करेगा। इसलिए दिनचर्या को सिंपल रखें, एक समय में एक ही काम पूरा करें और बातचीत में नम्रता बनाए रखें। जब आप ऐसे ही धीरे-धीरे और नियमित तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। यही छोटे-छोटे कदम आगे चलकर आपके लिए बड़ी सफलता और खुशी के नए मौके खोलेंगे।
मकर लव राशिफल
मकर राशि वालों को आज रिश्तों में प्यार और धैर्य दिखाना जरूरी है। आसान तरीके से अपनी बात रखें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। रिश्तों में छोटी से छोटी परवाह और समझदारी से रिश्ते और भी मजबूत होंगे।अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मुस्कुराकर और सच्चाई से बात करें। आपका शांत और भरोसेमंद स्वभाव लोगों का दिल जीत सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे आज थोड़ा समय निकालकर अपने पार्टनर के साथ शांति से बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करें। आज जल्दबाजी से बचें। अपने वादे निभाएं। साथ ही अपनेव्यवहार से दिखाएं कि आप सामने वाले को कितना महत्व देते हैं। इससे प्यार धीरे-धीरे और मजबूत होगा।
मकर करियर राशिफल
काम में आज एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें और उसे अच्छे से पूरा करें। बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर छोटी सफलता को नोटिस करें। आपका स्थिर और भरोसेमंद स्वभाव टीम में आपका विश्वास बढ़ाएगा। अगर कोई समस्या आए, तो शांत रहें और पहले समाधान सोचें, फिर बोलें। जहां संभव हो मदद करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें, इससे टीमवर्क बेहतर होगा। मीटिंग्स में विनम्र रहें, समय सीमा का ध्यान रखें और अपने काम से अपनी काबिलियत दिखाएं। आज आपको अच्छे परिणाम और सीख दोनों मिल सकते हैं।
मकर मनी राशिफल
आज अपने बजट पर ध्यान दें और फालतू खर्च से बचें। इनकम, खर्च और बचत को लेकर एक सिंपल प्लान बनाएं। इन चीजों का हिसाब किताब लिखें। आज बड़े खर्च को टालें। किसी नई चीज में निवेश करने से पहले सलाह लेना बेहतर रहेगा। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। अगर पैसों की कमी महसूस हो, तो जरूरी जरूरतों पर ध्यान दें और किसी एक खर्च को कम करने की कोशिश करें। इससे आपकी चिंता कम होगी।
मकर हेल्थ राशिफल
आज अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। समय पर सोएं, हल्का और सादा भोजन करें। थोड़ी वॉक या हल्की एक्सरसाइज से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। ज्यादा काम करने से बचें और दिन में छोटे-छोटे ब्रेक लें। कुछ मिनट स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने से तनाव कम होगा। पर्याप्त पानी पिएं और थकान होने पर आराम करें। अगर तनाव महसूस हो, तो कुछ देर शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट