मकर राशिफल 20 मार्च 2026: रिलेशनशिप में शांत रहकर बनाए संतुलन, रियल एस्टेट में निवेश के लिए अच्छा है दिन
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 मार्च का दिन…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Capricorn Horoscope 20 March 2026, मकर राशिफल: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा। रिश्तों में संतुलन और शांति बनाए रखना जरूरी होगा, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में उत्पादकता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, लेकिन रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। पॉजिटिव सोच और धैर्य से आप दिन को सफल बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
मकर प्रेम राशिफल
प्रेम संबंधों में आज शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथी पर शक करने या छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से बचें। दिन का दूसरा भाग थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जहां पुरानी बातें या अहंकार सामने आ सकता है। इन स्थितियों को समझदारी और धैर्य से संभालें। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो दिन के दूसरे हिस्से में प्रपोज करने या दिल की बात कहने का अच्छा समय है। विवाहित महिलाओं को वैवाहिक जीवन की किसी समस्या को सुलझाने में माता-पिता या परिवार की मदद लेनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर, शांत रहकर और खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मकर करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है, जिन्हें स्वीकार करने में पीछे न हटें। क्लाइंट्स या बॉस के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें। कुछ मामलों में विदेशी क्लाइंट्स या पार्टनर आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से सब संभल जाएगा। आईटी, हेल्थकेयर, ट्रैवल, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा। लेखकों या क्रिएटिव लोगों की रचनाएं प्रकाशित हो सकती हैं। सेल्स से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट्स मिलने के योग हैं। आज के प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे।
मकर धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज स्थिर लेकिन थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए बड़े निवेश या सट्टेबाजी से बचें। दिन का दूसरा भाग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े निवेश के लिए अच्छा माना जा रहा है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू उपकरण खरीद सकते हैं। भाई-बहनों के साथ संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। लोन चुकाने या फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन मित्र या परिवार की मदद मिलने की संभावना है। व्यापारियों को नए क्षेत्रों में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह नियंत्रण में रहेगा।
मकर स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। सांस से जुड़ी हल्की तकलीफ, आंखों या नाक में जलन, सीने में संक्रमण या हड्डियों से संबंधी दर्द महसूस हो सकता है। अस्थमा या सांस के मरीजों को धूल-मिट्टी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बुजुर्गों को कान या आंखों की समस्या हो सकती है। तैलीय, मसालेदार और ज्यादा मीठा खाने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें। शराब और तंबाकू से पूरी तरह दूर रहें। बच्चों को खेलते समय सावधानी बरतें। योग या प्राणायाम से दिन भर ऊर्जा और शांति बनी रहेगी।
आज का दिन संतुलन, धैर्य और सावधानी का है। रिश्तों में शांति बनाए रखें और करियर में नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
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लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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