मकर राशिफल (17 नवंबर 2027): अलग-अलग स्रोतों से धन मिलने के योग, मन उत्साहित रहेगा
Makar rashifal Today in Hindi: आज मकर राशि वालों के घर खुशी रहेगी, बातचीत दिल जीतेगी और अलग-अलग स्रोतों से धन मिलने के योग हैं। पढ़ें 17 नवंबर का मकर राशिफल।
घर में उत्सव का माहौल रहेगा या किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होंगे। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी मीठी बातचीत दूसरों का दिल जीतेगी। आज खरीदारी का कार्यक्रम रद्द होगा और आप घर पर रहेंगे। पैसों को लेकर संतोष रहेगा। अलग-अलग स्रोतों से धन मिलने के योग हैं। घरेलू मामलों में जीवनसाथी से मदद मिलने की संभावना है। दिन का सुख अपनों के बीच बैठने और खुलकर बात करने में मिलेगा। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी अहम रहेगी। दिन की शुरुआत में अपना उत्साह भी साफ महसूस होगा और लोगों की बातों का असर भी जल्दी होगा।
आज का मकर करियर राशिफल
दफ्तर में बातचीत के जरिए अपनी बात रखने का अच्छा अवसर रहेगा। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी बुध कामकाजी संदेशों और सौदे की चर्चा को सहारा देगा। किसी विषय को समझाने में आपके शब्द असरदार रहेंगे। सहकर्मी से होने वाली बातचीत में अपनी समझ सामने रखने का मौका होगा। काम की प्रगति के लिए संवाद उपयोगी रहने के योग हैं। विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है। पढ़ाई में बात को समझकर अपने शब्दों में कहना आसान रहेगा। घर की खुशी के बीच किताबों की ओर लौटने का मन भी बनेगा। आज पढ़े हुए हिस्से का अभ्यास कर लें। पढ़ाई में अपनी तैयारी को लेकर भरोसा बढ़ेगा।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन की स्थिति को लेकर मन संतुष्ट रहेगा। एक से अधिक स्रोतों से रकम मिलने की संभावना है, हालांकि किसी खास रकम का वादा नहीं है। खरीदारी का कार्यक्रम रद्द होने से आज बाजार जाने की व्यस्तता हट जाएगी। घर के खर्च और खानपान से जुड़ी बातें सामने रहेंगी। उपलब्ध धन को लेकर परिवार में बातचीत होगी और अपनी जरूरत कहने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु उलझे विषयों से पीछे हटने और कुछ बातें छोड़ देने का भाव देगा। आर्थिक चर्चा को बार-बार दोहराने की इच्छा कम रहेगी। खर्च का फैसला करते समय अपने पास उपलब्ध रकम ध्यान में रखें।
आज का मकर लव राशिफल
परिवार की खुशी में आपकी हिस्सेदारी रहेगी। आपकी बात कहने की शैली अपनापन बढ़ाएगी और साथ बैठने के पल अच्छे लगेंगे। जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू मामले सहज होने के योग हैं। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के पहले भाव में रहेगा, जिससे मन ऊंचा और संवेदनशील होगा। दोपहर के बाद कुंभ राशि के दूसरे भाव में आने से परिवार, वाणी और खानपान दिन के केंद्र में होंगे। पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान रहेगा, फिर घर की बातचीत ज्यादा जगह घेरेगी। चेतावनी है, संवेदनशील मन से कही गई तीखी बात आज के अच्छे माहौल को खींच सकती है। किसी असहमति पर जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें।
स्वास्थ्य राशिफल मकर राशि टुडे
सेहत में कुछ असहजता महसूस होने की संभावना है। घर पर रहने से अपनी सुविधा के हिसाब से दिन बिताने की गुंजाइश रहेगी। उत्सव की हलचल के बीच आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। मन उत्साहित रहेगा, फिर भी अपनी स्थिति को लेकर संवेदनशीलता बनी रहेगी। किसी की कही बात का असर मन पर देर तक रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में खानपान पर ध्यान जाएगा और घर में खाने को लेकर बातचीत होगी। अपनी सहजता के अनुसार गतिविधियों में हिस्सा लेना अनुकूल रहेगा। कोई तकलीफ बनी रहे तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। घरेलू माहौल में अपने लिए थोड़ा समय निकालने का अवसर रहेगा।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
परिवार के किसी काम पर जीवनसाथी के साथ बैठकर बात करें।
क्या न करें
रद्द हुई खरीदारी को आज ही पूरा करने की जिद न करें।
कल का राशिफल
कल साहस बढ़ेगा। असाधारण काम और छोटे सफर की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत में सावधानी रखें, वाहन खरीद टालें। जीवनसाथी से तीखी बहस के कारण तनाव रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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