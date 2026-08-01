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मकर राशिफल 1 अगस्त 2026: आर्थिक मामलों में रखें संतुलन, करियर में मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मकर राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन करियर, धन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में पहल करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

Aaj ka makar rashifal 31 July 2026
आज का मकर राशिफल 31 जुलाई 2026

Capricorn Horoscope 1 August 2026: ध्यान आज पैसों, परिवार और अपनी बात के असर पर रहेगा। भीतर से हिम्मत बनी रहेगी और आप सामान्य से अधिक सक्रिय दिख सकते हैं। कुछ लोग आपको दृढ़ मानेंगे, कुछ लोग थोड़ा कठोर भी समझ सकते हैं। इसलिए जो कहना हो, उसे साफ लेकिन नरम ढंग से कहें। छोटे कामों में तेजी रहेगी। कहीं आना-जाना, फोन पर समन्वय, कागजी काम या परिवार की किसी जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी आ सकती है। मन नए काम करने को उकसा सकता है, पर हर जोखिम अभी जरूरी नहीं है। दिमाग में रचनात्मक या साहसी विचार आएंगे, फिर भी उन्हें चरणबद्ध तरीके से आजमाना बेहतर रहेगा। रिश्तों का क्षेत्र संवेदनशील है, इसलिए अपने शब्दों और प्रतिक्रिया पर ध्यान रखें। सूर्य और गुरु साझेदारी के हिस्से को प्रमुख बना रहे हैं, इस कारण दूसरों के साथ तालमेल ही आधी सफलता देगा। शाम तक मूड थोड़ा गहरा हो सकता है। इसलिए दिन में जो जरूरी बातचीत है, उसे टालें नहीं।

मकर राशि का लव राशिफल

साथी या प्रियजन के साथ अनावश्यक बहस से बचना आज सबसे जरूरी बात है। मन में जो भी शिकायत हो, उसे आरोप की तरह नहीं, जरूरत की तरह रखें। शादीशुदा लोगों के लिए लहजा ही माहौल बनाएगा या बिगाड़ेगा। अगर दोनों ही जिद पर आ गए, तो छोटी बात लंबी हो सकती है। प्रेम संबंध में भी सामने वाले की भावनाएं सुनना उतना ही जरूरी है जितना अपनी कहना। परिवार में आर्थिक या व्यवहारिक मामलों पर चर्चा हो सकती है। वहां भी शब्दों का संयम रखें। बच्चों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और आपका सख्त मूड भी नरम पड़ेगा।

मकर राशि का करियर राशिफल

काम में साहस और पहल दिखाई दे सकती है। जो कार्य रुका पड़ा था, उसे आगे बढ़ाने का मन होगा। छोटे सफर, फील्डवर्क, क्लाइंट से संपर्क, रिपोर्ट, डाटा, समन्वय या रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाने में आप बेहतर रहेंगे। छात्रों के लिए ध्यान और अनुशासन जरूरी है, खासकर तब जब मन बार-बार किसी नए काम की तरफ जाए। ऑफिस में सहयोगियों से बात करते समय आदेशात्मक शैली से बचें। सेवा, विश्लेषण, अकाउंट, दस्तावेज या समस्या सुलझाने वाले काम में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। अगर वाहन खरीदने, साधन बदलने या बड़ा खर्च करके सुविधा बढ़ाने का विचार है, तो थोड़ा इंतजार समझदारी रहेगा। पहले वास्तविक जरूरत और बजट देखें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल

वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। आय और खर्च दोनों मौजूद रहेंगे, इसलिए संतुलन रखना होगा। परिवार की जरूरत, यात्रा, छोटे उपकरण या बच्चों से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बड़ा निवेश, भावनात्मक खरीद या दिखावे के लिए खर्च करना उचित नहीं होगा। बचत को अलग रखकर चलें। किसी साझा धन, बीमा, कर या कागजी मामले में जल्दबाजी न करें। पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि आप जरूरत और इच्छा में फर्क साफ रखें।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन शरीर को बिना रुके चलाने से थकान बढ़ सकती है। खानपान और आराम की अनदेखी न करें। गर्म मिजाज के कारण मानसिक तनाव भी शरीर पर असर डाल सकता है। थोड़ा धीमा बोलना, पानी पर्याप्त पीना और समय पर खाना जरूरी रहेगा। यात्रा या भागदौड़ हो तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक जागने से अगले दिन भारीपन महसूस हो सकता है।

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आज की सलाह

बोलने से पहले लहजा चुनें, कई उलझनें बिना बहस के ही सुलझ जाएंगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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