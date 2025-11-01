Hindustan Hindi News
Capricorn Horoscope 1-30 November 2025 Makar Masik Rashifal & Monthly Predictions
मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? पढ़ें 1 से 30 नवंबर तक का राशिफल

मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? पढ़ें 1 से 30 नवंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Capricorn Horoscope 1-30 November 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। इस महीने छोटी-छोटी कोशिशें काम और घर दोनों जगह मकर राशि वालों को आगे बढ़ाएंगी।

Sat, 1 Nov 2025 06:36 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope monthly, मकर मासिक राशिफल 1-30 नवंबर 2025: इस महीने छोटी-छोटी कोशिशें काम और घर दोनों जगह आपको आगे बढ़ाएंगी। धीरे-धीरे काम करें लेकिन लगातार करते रहें। हर दिन आपको थोड़ा सुधार और प्रगति दिखेगी। नवंबर का ये महीना शांत दिमाग और ठोस प्लानिंग से काम करने का है। जल्दबाजी या अधीरता से लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं। कामकाज और निजी जिंदगी दोनों में स्थिरता आएगी अगर आप धैर्य और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। पैसे के मामलों में भी यह समय सिखाएगा कि जल्दी अमीर बनने की चाह से ज्यादा जरूरी है रोज की छोटी बचत और समझदारी भरे फैसले। दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद को भी वक्त दें। छोटे-छोटे ब्रेक लें, नींद पूरी करें और अपने मन को शांत रखें। धीरे-धीरे चलकर आप वही मंजिल प्राप्त कर लोगे जिसकी लंबी समय से आपको चाहत थी।

लव राशिफल : प्यार के मामले में नवंबर का महीना भरोसे और सच्चाई से भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो किसी पुराने दोस्त या भरोसेमंद सर्कल में किसी से खास मुलाकात हो सकती है। ज्यादा दिखावा करने या किसी को इंप्रेस करने की कोशिश न करें। बस बातचीत से रिश्ता शुरू करें। जिनका रिश्ता पहले से है, उनके लिए ये महीना रिश्ते को और गहराई देने वाला रहेगा। छोटे-छोटे काम जैसे साथ में खाना बनाना, घर के कामों में मदद करना या कहीं छोटी सी आउटिंग प्लान करना। ये सब रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। गलतफहमियों से बचें और अगर कुछ कहना है तो प्यार से कहें। हर दिन एक प्यारी तारीफ या छोटा सा मैसेज भी बड़ा असर दिखा सकता है। इस महीने धैर्य से कार्य करें और प्रेमी का पूरा ध्यान रखें।

करियर राशिफल: काम की बात करें तो ये महीना प्लानिंग और लगातार मेहनत का है। अपने कामों को छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ें। बहुत सारे काम एक साथ करने की जगह एक काम पर ध्यान लगाएं और उसे पूरा करें। आपके सीनियर्स आपकी ईमानदारी और मेहनत को नोटिस करेंगे। जल्दबाजी या एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचें क्योंकि ज्यादा बोझ लेने से काम बिगड़ सकता है। अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा और भरोसेमंद लोगों से नेटवर्किंग से नए मौके भी मिल सकते हैं। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट या बदलाव की सोच रहे हैं उनके लिए महीने का दूसरा भाग अच्छा रहेगा। बस धैर्य रखें और काम में ईमानदारी दिखाएं।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में नवंबर मकर राशि वालों के लिए स्थिरता लाने वाला महीना रहेगा। अपने खर्चों पर नजर रखें और महीने का एक छोटा-सा सेविंग गोल तय करें। बिना सोचे बड़े खर्चों या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। जो लोग कर्ज चुका रहे हैं, वे अगर थोड़ा-थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करेंगे तो आगे फायदा मिलेगा। सीखने में या किसी काम के टूल्स में किया गया छोटा निवेश आगे चलकर आपकी कमाई बढ़ा सकता है। हर छोटी बचत को सेलिब्रेट करें क्योंकि यही छोटी-छोटी बचत महीने के अंत में आपको बड़ी राहत देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिहाज से यह महीना ‘रूटीन’ को बनाए रखने का है। रोजाना थोड़ा चलना, समय पर सोना और सही खाना आपकी एनर्जी बनाए रखेगा। अगर काम के दौरान लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्क्रीन टाइम कम करें। खासकर रात में, ताकि नींद अच्छी आए। थकान महसूस हो तो खुद पर दबाव न डालें। थोड़ा आराम करने में कोई नुकसान नहीं है। हल्की एक्सरसाइज या गहरी सांसें लेने से तनाव भी कम होगा। डॉक्टर की सलाह या चेकअप को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर, इस नवंबर छोटे-छोटे बदलाव आपको बड़ी राहत देंगे, बस रूटीन को बनाए रखें और खुद के साथ थोड़ा और नरमी से पेश आएं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और स्किन

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
